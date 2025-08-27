  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

آتش‌سوزی در تبریز بر اثر «اتصالی برق» پس از وصل مجدد

تبریز- یک واحد مسکونی در تبریز بلافاصله پس از وصل مجدد برق، در اثر اتصالی طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جان فشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز عصر چهارشنبه با اعلام وقوع این حادثه گفت: این حادثه در طبقه آخر یک ساختمان پنج طبقه در خیابان امام تبریز رخ داده بود که به دلیل شدت آتش، شعله و دود. از پنجره ساختمان به بیرون زبانه می‌کشید.

وی با اشاره به احتمال سرایت این آتش سوزی به سایر طبقات گفت: به دلیل شدت شعله و دود حاصل از این حریق، عملیات آبرسانی به آخرین طبقه ساختمان از مسیر راه پله شروع و کانون آتش، مهار و اطفا حریق شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز در تشریح جزئیات این حادثه گفت: شعله و حرارت این آتش، موجب سوختن قسمت‌های بیشتر این واحد مسکونی و سرایت دود به سایر طبقات شده بود.

