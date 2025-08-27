به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جان فشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز عصر چهارشنبه با اعلام وقوع این حادثه گفت: این حادثه در طبقه آخر یک ساختمان پنج طبقه در خیابان امام تبریز رخ داده بود که به دلیل شدت آتش، شعله و دود. از پنجره ساختمان به بیرون زبانه می‌کشید.

وی با اشاره به احتمال سرایت این آتش سوزی به سایر طبقات گفت: به دلیل شدت شعله و دود حاصل از این حریق، عملیات آبرسانی به آخرین طبقه ساختمان از مسیر راه پله شروع و کانون آتش، مهار و اطفا حریق شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز در تشریح جزئیات این حادثه گفت: شعله و حرارت این آتش، موجب سوختن قسمت‌های بیشتر این واحد مسکونی و سرایت دود به سایر طبقات شده بود.