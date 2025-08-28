  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴

۲ پروژه اقتصادی و تولیدی در تنگستان به بهره‌برداری رسید

بوشهر- در آئینی با حضور مسئولان، ۲ پروژه تولیدی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری مجموع ۴۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر پنجشنبه در این آئین اظهار کرد: طرح تولید و توزیع فیدار فولاد و همچنین بهره‌برداری از سایت تولید جلبک اسپرولینا با سرمایه‌گذاری ۴۲۰ میلیارد ریال و ایجاد ۲۰ شغل مستقیم و ۴۵ شغل غیرمستقیم امروز به بهره‌برداری رسید.

ارسلان زارع تصریح کرد: طرح تولید و توزیع فیدار فولاد با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال، سالانه هزار و ۸۰۰ تن ورق و مفتول تولید و ۱۰ شغل مستقیم و ۲۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.

استاندار بوشهر گفت: سایت تولید جلبک اسپرولینا در روستای اشکالی تنگستان با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال اجرایی و ۱۰ شغل مستقیم و ۲۵ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

زارع یادآور شد: در سالی که به نام سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه طرح‌های اقتصادی و تولیدی در استان انجام شده است.

