به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، شورای امنیت دوره مأموریت نیروهای یونیفل در لبنان را برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد.

تمدید دوره مأموریت نیروهای یونیفل مستلزم عقب نشینی رژیم صهیونیستی از شمال خط آبی و پنج منطقه اشغال شده از خاک لبنان است.

نخست وزیر لبنان اعلام کرد که از این اقدام شورای امنیت استقبال می‌کند.

وی اضافه کرد که این شورا بار دیگر از رژیم صهیونیستی می‌خواهد نیروهای خود را از پنج منطقه اشغالی در خاک لبنان عقب براند.

نماینده لبنان در شورای امنیت نیز گفت: حضور اسرائیلی‌ها مانع استقرار ارتش لبنان به صورت کامل در جنوب رود لیتانی می‌شود. استمرار حضور نیروهای یونیفل در لبنان تا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک کشورمان ضروری است. کشورهای عضو شورای امنیت باید اسرائیل را مجبور کنند فوراً از لبنان خارج شده و تمام اسرای لبنانی را آزاد کند.