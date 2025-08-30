امیل لحود: دولت لبنان امتیازدهی به دشمن را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت العهد، امیل امیل لحود، نماینده سابق لبنانی و فرزند امیل لحود، رئیس جمهور اسبق این کشور درباره تحولات اخیر لبنان در سطح مداخلات آمریکا و مواضع ضعیف دولت لبنان در تسلیم شدن مقابل فشارها و دیکته‌های واشنگتن، اعلام کرد که حاکمیت ملی متعلق به ملت لبنان است و نه دولت، که بخواهد آن را واگذار کند و دولت وظیفه حمایت از حقوق لبنانی‌ها را دارد.

امیل امیل لحود تاکید کرد: هرگونه قدرت یا موضع راهبردی که ویژه دفاع از وطن باشد، باید از ملتی ناشی شود که ارتش و مقاومت از دل آن بیرون آمدند. در این مرحله حساس کشور، همه باید به فکر محافظت از وطن باشند؛ به ویژه اینکه این خطر، کل مؤلفه‌های ملت لبنان را تهدید می‌کند نه صرفاً یک فرقه یا گروه خاص را.

این سیاستمدار لبنانی گفت: منطق مذاکره میان دولت لبنان و هیئت آمریکایی امروز بر مبنای امتیازدهی و موافقت با شروط آمریکایی‌ها و در واقع پذیرش خواسته‌های تل آویو است که به دنبال امتیازخواهی بیشتر از لبنان است. دشمن می‌خواهد لبنان را کاملاً برهنه کرده و ما را از بالای کوه پرتاب کند.

وی ادامه داد: به اتفاقاتی که در غزه رخ می‌دهد نگاه کنید و مرگ انسانیت را در آنجا ببینید، همچنین تحولات سوریه را در نظر داشته باشید؛ جایی که تل آویو در بیشتر مناطق سوریه نفوذ کرده، بدون اینکه مقاومتی مقابل آن انجام شود. همه این‌ها دلیلی محکم بر آن است که طمع ورزی‌های رژیم اشغالگر تا زمان اجرای پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم از آن حرف می‌زد اجرا گردد.

این سیاستمدار لبنانی اظهار داشت: حتی اگر دولت لبنان با توجه به مذاکرات جاری، تحت فشار و تهدید باشد، آیا این درست است که بدون گرفتن هیچ امتیازی همچنان به مذاکرات ادامه دهد و آیا نباید هیچ گونه دستاورد ملی داشته باشد؟ ما بر اساس شعار «دروغگو را تا دم در دنبال کن»، بیشتر از آنچه که باید، امتیاز داده‌ایم و امیدوارم که به این دورها پایان بدهیم.

وی تصریح کرد: دولتی که خودش دچار تفرقه است نمی‌تواند با فشارهای خارجی مقابله کند و دولت وظیفه دارد ابتکار عملی برای گرد آوردن همه احزاب، گروه‌ها و نیروها جهت انجام گفتگوی ملی که هدف اصلی آن مقابله با تهدیدها باشد، اتخاذ کند. اراده ملی همه نیروها و مقامات لبنانی بر اساس تجربه ۲۰ ساله دولت در اتحاد، تحت معادله ارتش، ملت و مقاومت که توانسته کشور را حفظ کند، بسیار مهم است.

امیل امیل لحود تاکید کرد: محافظت از کشور مستلزم بسیج همه نیروهاست، نه لفاظی‌های ضعیف؛ به ویژه از آنجایی که نیروهایی در کشور هستند که می‌خواهند از میهن محافظت و دفاع کنند، به شرطی که از پشت به آنها خنجر نزنیم.

فرزند رئیس جمهور اسبق لبنان اظهار داشت: امیدوارم به لحظه‌ای برسیم که آقای جوزف عون، رئیس جمهور بیاید و بگوید که دیگر این همه فشار بس است و در را به روی امتیازدهی بیشتر به دشمن ببندد و صراحتاً به فرستادگان آمریکا بگوید که ما سهم خود را انجام دادیم، یا آنچه که در توافق نوامبر ۲۰۲۴ (اشاره به توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی) آمده اجرا می‌گردد، یا ما از مذاکرات خارج می‌شویم.

وی در پایان گفت: واقعاً ما تا کی باید زیر تهدیدات و باج خواهی‌های آمریکا بمانیم؟ کشورهایی که کمک برای بازسازی لبنان را مشروط به خلع سلاح مقاومت کردند چرا دست کم به مناطقی که همسو با همین کشورها هستند کمک نمی‌کنند؟ روشن است که هیچ قصدی برای حمایت از لبنان وجود ندارد و این کشورها به دنبال سوق دادن لبنانی‌ها به جنگ علیه یکدیگر هستند.