واکنش یونیفل به سقوط پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کاندیس آردیل سخنگوی یونیفل به سقوط یک پهپاد اسرائیلی داخل مرکز وابسته به یونیفل در بعد از ظهر روز گذشته واکنش نشان داد و گفت: یک پهپاد اسرائیلی بعد از ظهر روز گذشته در داخل مقر ما در الناقوره سقوط کرد اما کسی آسیبی ندید.

وی افزود: این پهپاد اسرائیلی مجهز به دوربین بود، اما مسلح نبود. ما این رخداد را نقض خطرناک قطعنامه ۱۷۰۱ و حاکمیت لبنان می دانیم. یونیفل هر تهدید یا اقدام علیه نیروها و مراکزش را جدی می گیرد و به به طور رسمی به آن اعتراض خواهیم کرد.

سخنگوی نیروهای یونیفل گفت: ما برای برقراری ثبات و امنیت در جنوب لبنان هستیم اما حملات متوالی این تلاش ما را در معرض خطر قرار می دهد.

گفتنی است که روز گذشته رسانه‌های لبنانی از سقوط پهپاد اسرائیلی در مرکز یونیفل به دلیل نقص فنی خبر داده بودند. الاخبار گزارش داده بود که نیروهای ایتالیایی عضو یونیفل به پهپاد اسرائیلی که به دلیل نقص فنی در مرکز یونیفل در راس الناقوره سقوط کرده بود، دست یافتند.