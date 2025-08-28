به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تام باراک فرستاده آمریکا در یک گفتگوی مجازی مدعی شد: من از کلمه حیوان به صورت بد و توهین آمیز استفاده نکردم. منظورم این بود: می‌توانیم آرام باشیم و کمی صبر کنیم؟ آری باید متمدن باشیم!

وی اضافه کرد: اقدام من در حالی که رسانه‌ها به وظیفه خود عمل می‌کردند مناسب نبود. من بیش از هر کس دیگری می دانم که این اوضاع پیچیده و سخت است. مهیا شدن فرصت برای خبرنگاران با هدف صحبت کردن با کسانی که تصمیم گیرنده هستند نادر است. آنها فکر می‌کردند که آن شخص من هستم. باید با صبر بیشتری رفتار می‌کردم.

پیش از این، حزب الله لبنان از اهانت هیئت آمریکایی به ویژه تام باراک به خبرنگاران لبنانی در کاخ ریاست جمهوری این کشور انتقاد کرده بود.

این حزب اعلام کرد که منطق قلدری و برتری جویی آمریکا در برابر خبرنگاران لبنانی غافلگیر کننده نیست. مقامات این کشور باید فوراً سفیر آمریکا را احضار کرده و او را توبیخ کنند.

«تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان در کاخ «بعبدا» به خبرنگاران توهین کرد و گفت: «به محض اینکه اوضاع آشفته و رفتارها حیوانی شود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد».

این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری لبنان این رفتار را غیر عمدی توصیف کرد!