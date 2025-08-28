  1. استانها
انس با قرآن سلامت روحی و معنوی برای فرزندان فراهم می‌کند

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: انس با قرآن می‌تواند سلامت روحی و روانی برای فرزندان ما فراهم کند و آنها را از آسیب‌های اجتماعی که گریبانگیر جامعه است، در امان نگه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه کلاس‌های تابستانه مؤسسه قرآنی ریحانه النبی (س) ستاد نماز جمعه گناوه با اشاره به قرار گرفتن در ایام معنوی ماه ربیع الاول و با قدردانی از دست‌اندرکاران، مربیان قرآنی و خانواده‌های قرآن آموزان، نقش مؤسسات قرآنی را در تربیت نسل آینده کشور بسیار مهم دانست.

امام جمعه گناوه افزود: قرآن‌آموزی، انس با کلام‌الله و بهره‌مندی از فضای معنوی قرآن فرصتی ارزشمند است که می‌تواند آینده فرزندان را بیمه کند.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: اگر خانه‌ای با تلاوت قرآن نورانی شود، صفا و صمیمیت در آن جاری می‌شود و جایی برای نفوذ شیطان باقی نمی‌ماند.

وی افزود: مؤسسات قرآنی و کلاس‌های تابستان بهترین فرصت برای آشنایی نوجوانان و جوانان با قرآن و معارف دینی است. والدین به‌ویژه مادران باید از این فرصت استفاده کنند تا فرزندانشان در مسیر سلامت روحی و معنوی قرار گیرند.

وی گفت: انس با قرآن می‌تواند سلامت روحی و روانی برای فرزندان ما فراهم کند و آنها را از آسیب‌های اجتماعی که گریبانگیر جامعه است، در امان نگه دارد.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت انس با قرآن در سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید کرد: خداوند قرآن را استوارترین راه هدایت بشر و تضمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت معرفی کرده است. باید کاری کنیم خانه‌هایمان با تلاوت قرآن نورانی شود.

گزارشی از فعالیت‌های تابستانی مؤسسه قرآنی ریحانه النبی (س) توسط خانم باوی، مسئول مؤسسه، اجرای مسابقه قرآنی توسط حجت‌الاسلام مهدی بحرینی، تقدیر از مسئول مؤسسه و همکاران وی و اهدای لوح تقدیر به قرآن‌آموزان از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

