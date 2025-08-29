https://mehrnews.com/x38SPD ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۸ کد خبر 6573478 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۸ جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز جمعه ۷ شهریور منتشر شد کرمانشاه- شرکت توزیع برق استان کرمانشاه طی جدولی، زمانبندی قطع برق در مناطق مختلف استان کرمانشاه را در روز جمعه، هفتم شهریورماه اعلام کرد. کد خبر 6573478 کپی شد مطالب مرتبط برق ۲۶۳ روستای کرمانشاه قطع است/ تلاش برای برق رسانی به روستاها ظرف ۴۸ ساعت آینده بخش خانگی ۸۴ درصد از مشترکان برق در استان کرمانشاه راتشکیل میدهد جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز پنجشنبه منتشر شد جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه برای چهارشنبه را اینجا ببینید جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز دوشنبه منتشر شد برچسبها کرمانشاه قطعی برق قطع برق
