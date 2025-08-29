کردستان ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت گردشگری سلامت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی صبح جمعه در جریان دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه کردستان اظهار داشت: استان کردستان توانایی تبدیل شدن به پایلوت گردشگری سلامت در کشور را دارد.

وی ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول و هفته دولت، حضور وزیر تعاون و هیئت همراه در کردستان را فرصتی برای پیگیری مصوبات سفرهای گذشته این وزارتخانه دانست و افزود: انتظار می‌رود طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های فنی و حرفه‌ای و بهزیستی که پیش‌تر وعده داده شده بود، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

فتحی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان در جذب گردشگر سلامت عنوان کرد: کردستان می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و پذیرش بیماران از کشورهای همجوار، به قطب خدمات درمانی و سرمایه‌گذاری سودآور در این حوزه تبدیل شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در پایان تأکید کرد: همراهی دولت و بخش خصوصی در این مسیر می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح خدمات به مردم استان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال د ر منطقه باشد.