مشق گرانی در بازار رنگارنگ لوازم التحریر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهریورماه فصل شور و نشاط خانواده‌ها و دانش آموزان برای خرید نوشت افزار و کیف و کفش و دفتر و جامدادی و.. است.

شاید برای خیلی از دانش آموزان همین خریدها است باعث اشتیاق آنان برای رفتن به مدرسه در مهرماه باشد. در کنار این شوق و شور دانش آموزان، دانشجویانی هم هستند که نیاز به نوشت افزارهای متناسب با محیط دانشگاه چون کلاسور و روان نویس و دفترچه و.. دارند.

اما در این میان مواردی چون گران شدن لوازم التحریر، تمایل دانش آموزان به خرید لوازم التحریر هایی با طرح‌های خاص و …بر این شوق و اشتیاق تأثیر گذاشته است.

تصمیم می‌گیرم به صورت میدانی این بازار را رصد کنم. به یک لوازم التحریری در خیابان سجاد شهر بیرجند می‌روم.

قیمت برخی از اقلام نوشت افزار

ساعت حدود ۵ و نیم بعد از ظهر است، اما لوازم التحریری شلوغ و پر از کودکان و نوجوانانی است که در حال انتخاب دفتر و پاک کن و مداد و.. هستند.

لوازم‌التحریرها برچسب قیمت دارند. نگاهی به قیمت‌ها می‌کنم، دفترهای فانتزی ۵۰ برگ بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ تومان قیمت دارند، کلاسور حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان، جامدادی‌ها نیز بر حسب طرح و اندازه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان و ماژیک هایی که برای هایلایت کردن استفاده می‌شود نیز ۳۵ هزار تومان قیمت خورده است.

احساسات دوران کودکی هنوز در من زنده است و نمی‌توانم بدون خرید لوازم التحریر بیرون بروم یک دفتر فانتزی برای نوشتن یادداشت‌های ادبی روزانه می خرم و بیرون می‌آیم.

به یک لوازم التحریری دیگر در خیابان جمهوری می‌روم.. در کوچه پس کوچه‌های خیابان جمهوری است و به صورت عمده لوازم التحریر عرضه می‌کند.

قیمت‌ها را از آقای فروشنده می پرسم با لبخندی می‌گوید خودکار ایرانی حدود ۶ هزار تومان، جامدادی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و دفتر نیز بر حسب تعداد برگ و طرح متفاوت است.

وی ادامه می‌دهد که امید ما صنف فروشندگان نوشت افزار نیز همین شهریور و مهر است و بعد از آن مشتریان ما هم کمتر می‌شود.

دوست دارم نظر والدین را نیز بدانم. از چند نفر از والدین نیز نظرشان می پرسم.

دانش آموزان به سمت خرید نوشت افزار لوکس رفته‌اند

مرضیه خدابخشی که مادر دو فرزند کلاس چهارمی و کلاس دوازدهمی است در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: فرزند من به واسطه تأثیر گرفتن از دوستان و همسالانش تمایل به خرید لوازم التحریر از یک مغازه خاص دارد.

وی بیان کرد: آن لوازم التحریری هم اصولاً اجناس لوکس‌تر و گران‌تری عرضه می‌کند که این گرانی فشار مضاعفی بر دوش خانواده‌ها است.

خدابخشی با لبخندی گفت: ما دهه شصتی ها با همان دفترهای با برگ‌های کاه‌ی تعاونی درس خواندیم و انتظاری هم از خانواده نداشتیم ولی بچه‌های امروز گونه دیگری از خانواده‌ها مطالبه می‌کنند.

وی اظهار کرد: برای خرید لوازم التحریری برای یک دانش آموز دبستانی حدود سه میلیون تومان نیاز است و این علاوه بر کفش و کیف و لباس فرم و.. است.

زخم گرانی برای دانشجویان

سپیده بهمنی از دانشجویان خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوق و شور خرید لوازم التحریر هنوز از دوران دبستان با من است ولی گرانی اقلام مورد نیاز تحصیل باعث شده که به داشته‌های سال قبل قناعت کنم.

وی بیان کرد: در هر حال یک دانشجو نیز به نوشت افزارهایی چون خودکار و کاغذ و کلاسور و دفترچه یادداشت نیاز دارد که همه آنها نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته‌اند.

محمد عباس زاده دبیر اتحادیه نوشت افزار خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: کمبود در بازار لوازم التحریر وجود ندارد ولی مانند بقیه کالاها، لوازم التحریر نیز نسبت به سال گذشته تغییرات قیمت داشته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تولید نهایی ۹۰ درصد از لوازم التحریر در داخل انجام می‌شد و برخی از مواد اولیه چون کاغذ را از خارج وارد می‌کنیم.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت نوشت افزار

دبیر اتحادیه نوشت افزار خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر فروشندگان لوازم التحریر خریدهای خود را در تیر و مرداد انجام داده‌اند و از این جهت افزایش فعلی قیمت دلار در قیمت لوازم التحریر فروش شهریور تأثیر نخواهد داشت.

عباس زاده تأکید کرد: یک خودکار برند تولید داخل سال گذشته چهار هزار تومان می‌فروختیم ولی در حال حاضر ۶ هزار و ۵۰۰ به فروش می‌رسد که البته کیفیت بسیار خوبی دارد و جوهر آن از هند وارد می‌شود.

وی اظهارکرد: مداد رنگی ۱۲ تایی با کیفیت خوب سال گذشته بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان به فروش می رفته است ولی در حال حاضر به قیمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود که نشان از افزایش ۲۰ درصدی دارد.

دبیر اتحادیه نوشت افزار خراسان جنوبی با بیان اینکه دفتر ۱۰۰ برگ برند داخلی شهریور سال گذشته حدود ۶۵ هزار تومان بود، ادامه داد: دفتر نیز حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

بازار لوازم التحریر هنوز پر رونق نیست

عباس زاده با اشاره به اینکه هنوز بازار لوازم التحریر پر رونق و پر جنب و جوش نشده است، یادآور شد: این موضوع به دو علت برمی گردد یکی اینکه هنوز به روزهای انتهایی شهریور نرسیده‌ایم که در آن ایام مردم به سمت خرید لوازم التحریر می‌روند.

وی ادامه داد: دلیل دیگر این است که قدرت خرید مردم پایین آمده و اولویت آنان مواد خوراکی شده است و ترجیح می‌دهند که همان کیف و قمقمه و جامدادی سال قبل را استفاده کنند هر چند باید منتظر هفته و روزهای پایانی شهریور باشیم.

دبیر اتحادیه نوشت افزار خراسان جنوبی گفت: هنوز هم بیشتر دانش آموزان و به ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی ترجیح می‌دهند که از لوازم التحریری استفاده کنند که طرح کارتن‌های خارجی دارد که بی شک فضای مجازی در این موضوع تأثیر گذار است.

بسیاری از شهروندان خیر خراسان جنوبی در میان این گرانی لوازم التحریر کودکان نیازمند را نیز از یاد نبوده‌اند و ترجیح می‌دهند که در کنار خرید برای فرزندان خود، برای فرزندان محروم ایران زمین نیز خرید نوشت افزار و کالای مورد نیاز سال جدید تحصیلی را داشته باشند.

به امید سال تحصیلی پر از شور و نشاط برای همه دانش آموزان و دانشجویان ایران زمین.