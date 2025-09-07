خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهریورماه که از نیمه عبور میکند، فضای عمومی شهر رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد؛ بوی ماه مهر، بوی مدرسه و بوی خاطرات مشترکی که نسلهای مختلف را درگیر میسازد. کوچه و خیابانهای کرمانشاه در این روزها شاهد جنبوجوشی متفاوت هستند؛ مغازهها و بساطهای نوشتافزار، ویترینهایی پر از رنگ و طرح، و دانشآموزانی که با شور و شوق، چشم به دفترها، مدادها و کیفهای تازه دوختهاند. بازاری پرهیاهو و رنگارنگ که اگرچه هر ساله نوید شروعی دوباره را برای محصلان به همراه دارد، اما امسال همانند سالهای اخیر، سایه سنگین گرانی و بیثباتی قیمتها، کام خانوادهها را تلخ کرده و شیرینی این روزها را از میان برده است.
درست در روزهایی که خانوادهها انتظار دارند با خاطری آسوده فرزندان خود را برای بازگشت به کلاسهای درس آماده کنند، افزایش بیرویه هزینهها بدل به دغدغهای جدی شده است. کافی است سری به بازار نوشتافزار کرمانشاه بزنیم؛ از خیابان مدرس تا ناحیه بازار، ازدحام خانوادهها و کودکان چشمانتظار، در کنار قفسههایی که هر دفتر و مدادی برچسب قیمتی تازه دارد، تصویری روشن از وضعیت اقتصادی این روزها ترسیم میکند. دفترچههایی که تا همین یکی دو سال پیش با مبلغی اندک قابل تهیه بودند، امروز با چند برابر قیمت عرضه میشوند و این روند نه تنها شادی خرید را از کودکان گرفته، بلکه نگرانی عمیقی بر دل والدین نشانده است.
بازار نوشتافزار همیشه جلوهای ویژه داشت؛ رنگهای شاد و متنوع مداد رنگیها، دفترهایی با طرحهای کارتونی و کیفهایی که قهرمانان محبوب کودکان بر روی آنها نقش بسته است، همه و همه به شوقی وصفناپذیر برای آغاز سال تحصیلی بدل میشدند. والدین نیز هرچند گاه با فشار اقتصادی، اما با لبخندی بر لب، همراه کودکان خود به استقبال این روزها میرفتند. اما اینک شرایط به گونهای رقم خورده که آن شور و شوق جای خود را به حساب و کتابهای سنگین خانوارها داده است. خانوادهها ناچارند میان نیازهای ضروری فرزندان و دخلوخرج محدود خود توازن برقرار کنند و همین موضوع بازار پرهیاهوی لوازمالتحریر را به محلی برای جدال میان آرزوهای کودکان و توان مالی والدین تبدیل کرده است.
به گفته بسیاری از والدین، حتی تأمین ابتداییترین لوازم تحریر برای آغاز مدرسه به یک چالش جدی بدل شده است. اگر خانوادهای چهار نفره را در نظر بگیریم که تنها دو دانشآموز در خانه دارد، باید برای تهیه وسایل ابتدایی مدرسه مانند دفتر، مداد، کیف و سایر اقلام ضروری، حداقل ۶ میلیون تومان کنار بگذارد؛ یعنی برای هر دانشآموز حدود ۳ میلیون تومان تنها برای شروع سال تحصیلی. این مبلغ جدای از هزینههای ثبتنام، روپوش مدرسه و دیگر مخارج جانبی است که هر ساله والدین با آن دست به گریباناند.
در چنین شرایطی بسیاری از خانوادهها ناچار به انتخابهای سخت میشوند. برخی به سراغ اجناس ارزانتر اما کمکیفیت میروند، برخی خرید اقلام غیرضروری را حذف میکنند و بعضی نیز ناچارند با قرض و وام، فرزندان خود را راهی مدرسه کنند. این وضعیت بیش از همه بر روی روحیه دانشآموزان تأثیر میگذارد؛ کودکانی که در میان ویترینهای پر زرقوبرق بازار، چشم به وسایلی دارند که والدین توان خرید آنها را ندارند و همین مسئله به تلخی روزهای شیرین مهر میافزاید.
بازار دستفروشان در این روزها رونق ویژهای دارد؛ بساطهایی که در کنار خیابانها پهن شدهاند و با اجناس ارزانتر، مشتریان بیشتری جذب میکنند. هرچند این اجناس گاه کیفیت پایینی دارند، اما برای خانوادههای کمدرآمد تنها گزینه در دسترس به شمار میروند. همین امر سبب شده تا بخش زیادی از خریدهای مدرسهای از این بساطها انجام شود و فروشگاههای رسمی با وجود تنوع اجناس، مشتریان کمتری داشته باشند.
این شرایط در حالی است که هرساله مسئولان وعده کنترل بازار و حمایت از خانوادهها را مطرح میکنند، اما در عمل آنچه مشاهده میشود، افزایش مداوم قیمتها و سردرگمی خریداران است. کارشناسان اقتصادی نیز یکی از دلایل اصلی این وضعیت را وابستگی بالای تولید لوازمالتحریر به مواد اولیه وارداتی و همچنین نبود نظارت جدی بر قیمتها عنوان میکنند. نتیجه آنکه دانشآموزان کرمانشاهی، همانند همتایان خود در دیگر نقاط کشور، سال تحصیلی جدید را با کولهباری از دغدغه و نگرانی آغاز میکنند.
آغاز مهرماه، همواره نمادی از نشاط، امید و شروعی دوباره در زندگی دانشآموزان و خانوادهها بوده است. اما آنچه این روزها در بازارهای کرمانشاه دیده میشود، بیشتر از آنکه یادآور شوق تحصیل باشد، حکایت از جنگی نابرابر میان جیب خالی والدین و آرزوهای رنگارنگ فرزندان دارد. اگر چارهای اندیشیده نشود، بیم آن میرود که این چرخه نابرابر، آینده تحصیلی کودکان بسیاری را تحتالشعاع قرار دهد و مهرماه بهجای آغاز فصل شکوفایی، به فصلی پر از حسرت برای خانوادههای کرمانشاهی تبدیل شود.
تیغ گرانی زیر گلوی خانوادههای کرمانشاهی در بازار نوشتافزار
محسن سلیمی، یکی از والدین کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو فرزند دانشآموز دارم که هرساله در شهریور ماه باید برای بازگشایی مدارس مقداری نوشتافزار تهیه کنم، اما افزایش قیمتها هر سال شرایط را سختتر میکند.
وی با اشاره به اینکه ناچار به حذف برخی اقلام از سبد خرید فرزندانش شده، ادامه داد: در سالهای اخیر، بخشی از لوازم تحریر مورد نیاز فرزندانم را به دلیل گرانی و با این توجیه که غیرضروری هستند، حذف کردهام؛ اما هرچه پایه تحصیلی بالاتر میرود، نیازها نیز بیشتر و متنوعتر میشود و علاوه بر ضروریات، موارد جانبی هم به آن اضافه میشود.
این پدر کرمانشاهی با بیان اینکه قیمتهای فعلی خانوادهها را غافلگیر کرده است، افزود: با توجه به نزدیکی آغاز به کار مدارس، امسال نیز برای تهیه نوشتافزار به بازار رفتم اما با دیدن قیمتها شوکه شدم. افزایش نامتعارف نرخها باعث شده بسیاری از خانوادهها در تهیه حتی لوازم ابتدایی دچار مشکل شوند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: گرچه بازار نوشتافزار کرمانشاه تنوع و فراوانی قابل قبولی دارد، اما قیمتها به شدت افزایش یافته و در برخی اقلام غیرقابل تحمل است.
وی با گلایه از نبود نظارت مؤثر در بازار، تصریح کرد: تفاوت قیمتها در یک قلم مشابه نشان میدهد که نظارت کافی وجود ندارد. این مسئله بهویژه در بازار غیررسمی و بین دستفروشان بیشتر به چشم میخورد و همین تفاوتها، خانوادهها را سردرگم کرده است.
حمایت دولت از تولید داخلی راهکار کنترل گرانی نوشتافزار است
یکی از فروشندگان نوشتافزار کرمانشاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلایه خانوادهها از گرانی بازار نوشتافزار و لوازمالتحریر درست و بجاست. قیمتها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و در برخی موارد غیرقابل تحمل است.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از افزایش قیمتها ناشی از شرایط عمومی بازار است، ادامه داد: امسال بازار نوشتافزار نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته و در برخی اقلام شاهد دو برابر شدن نرخها هستیم. این شرایط فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده است.
این فروشنده کرمانشاهی با اشاره به لزوم حمایت دولت از تولید داخلی تصریح کرد: بازار تولید نوشتافزار در داخل کشور متأثر از افزایش قیمتها در سایر بخشها است، اما دولت میتواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه بستههای تشویقی، زمینه کاهش قیمتها و عرضه محصولات با کیفیت ایرانی را فراهم کند.
وی در ادامه بر نقش نمایشگاههای عرضه مستقیم نوشتافزار در کنترل بازار تأکید کرد و گفت: فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای برپایی نمایشگاههای ویژه بازگشایی مدارس اقدامی مؤثر در کاهش قیمتهاست.
این فروشنده کرمانشاهی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تنوع مطلوب در بازار، اگر حمایتهای لازم از تولید داخلی صورت نگیرد و نظارت کافی بر قیمتها اعمال نشود، تیغ گرانی همچنان زیر گلوی خانوادههای کرمانشاهی باقی خواهد ماند.
ثبت سفارش ۷ میلیارد تومان نوشتافزار برای دانشآموزان نیازمند
رضا طاهری مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز جشن ملی عاطفهها در استان و با اشاره به شعار امسال این جشن که «آیندهساز باشیم» انتخاب شده است، اظهار داشت: با لطف خداوند و همراهی مردم و خیرین، تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل کمکهای زائرین و ۶ میلیارد تومان نیز از سوی جامعه خیرین و سایر منابع برای تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان تحت حمایت ثبت سفارش شده است. این اقلام پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه جشن ملی عاطفهها تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد، افزود: هدف اصلی این جشن تنها تأمین لوازمالتحریر نیست، بلکه تلاش داریم با همراهی مردم نیکوکار برای دانشآموزان کمبرخوردار در مناطق محروم استان، اقلام دیگری همچون کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی نیز فراهم کنیم تا آنان بدون دغدغه وارد سال تحصیلی جدید شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با قدردانی از مشارکتهای مردمی و دعوت دوباره از خیرین برای حضور پررنگ در این طرح خداپسندانه، بیان کرد: هر میزان کمک، حتی به اندازه تهیه یک دفتر ساده، میتواند آینده تحصیلی دانشآموزان نیازمند را دگرگون کرده و در مسیر موفقیت آنان مؤثر واقع شود.
طاهری خاطرنشان کرد: مردم خیر و نیکوکار استان میتوانند کمکهای نقدی خود را با شمارهگیری کد دستوری ۸۸۷۷ ۰۸۳# پرداخت کنند. همچنین امکان مراجعه حضوری به دفاتر امداد و مراکز نیکوکاری سطح استان برای اهدای کمکها فراهم است.
وی تأکید کرد: جشن ملی عاطفهها فرصتی ارزشمند برای همدلی و همراهی مردم با دانشآموزان نیازمند است و امید میرود با حمایت همگانی، زمینه رشد علمی و شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم بیش از پیش فراهم شود.
گرانی افسارگسیخته نوشتافزار در آستانه مهرماه، اگرچه دغدغه مشترک خانوادههای کرمانشاهی است، اما با برنامهریزی دقیق میتوان از شدت فشارها کاست. حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان داخلی، ارائه بستههای تشویقی برای عرضه محصولات باکیفیت ایرانی، و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای برپایی نمایشگاههای دائمی و فصلی نوشتافزار، از جمله راهکارهایی است که میتواند به متعادل شدن قیمتها و افزایش قدرت خرید خانوادهها کمک کند. در کنار این اقدامات، استمرار طرحهایی همچون جشن ملی عاطفهها و همراهی خیرین، فرصتی ارزشمند برای جبران کمبودها و ایجاد امید در دل دانشآموزان کمبرخوردار است؛ آیندهسازانی که حمایت امروز، میتواند فردای روشنتری برای آنان رقم بزند.
