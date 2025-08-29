به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پنجشنبه شب در نشست خبری که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: این رویداد و نمایشگاهی که برای مردم عرضه شده، گوشه‌ای از فعالیت‌های بسیار وسیعی است که در حوزه‌های مختلف سطح خوزستان صورت گرفته است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: این اداره کل در یک سال گذشته اتفاقات خوبی را رقم زده است اما با سلسله نواقص و نقدهای درون سازمانی روبرو هستیم که نباید آنها را انکار کرد.

به گفته وی، در دی ماه جشنواره چند رسانه‌ای برگزار خواهد شد که حضور اهالی رسانه می‌تواند نقطه عطف آن باشد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تاکید بر اینکه خوزستان یک استان فرهنگی، تاریخی و هنری است که در حوزه‌های مختلف بیرق محسوب می‌شود، ادامه داد: بنده اعتقاد دارم خوزستان در حوزه کاری ما از هر زاویه قابل تأمل است و چیزی از دیگر استان‌ها کم ندارد و حتی در مواردی از استان‌های دیگر بالاتر است.

جوروند عنوان کرد: همچنین در حوزه گردشگری استان ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که تسهیلات خوبی هم پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید به دغدغه مردم تبدیل شود؛ اعتقاد داریم که نقدهای سازنده ما را در کار خود پیش خواهند برد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با بیان اینکه اهالی رسانه کنار ما قرار دادند، اظهار کرد: گاهی مسائلی پیش می‌آید که شاید در لحظه مطلع نباشیم و پیش از همه خبرنگاران ما را در جریان قرار می‌دهند به طور مثال مدتی پیش در خصوص آرامگاه پدر دکتر نگهبان در خیابان امام اهواز اطلاعاتی به ما رسید که بلافاصله بازدید داشتیم متأسفانه شرایط مناسبی نداشت لذا با وجود اینکه بودجه‌ای برای این مساله نبود دستور رسیدگی به این محیط صادر شد.

جوروند با اشاره به موزه‌های آبادان و مسجدسلیمان گفت: هنگامی که کار را تحویل گرفتیم دو موزه تعطیل بودند، خوشبختانه پیمانکاران فعالیت را آغاز کرده و طرح ارائه شده است که در چندماه آینده افتتاح خواهند شد.

وی ادامه داد: موزه منطقه‌ای نیز که قریب ۱۹ سال از کلنگ زنی شد ان گذشته امسال ۳۷ میلیارد تومان برای آن هزینه کرده ایم اما این پروژه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد و با پیگیری و مذاکراتی که با استاندار داشتیم مقرر شد سازمان همیاری شهرداری‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان، برنامه و بودجه استان ۱۰۰ میلیارد تومان و وزارتخانه ۵۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.