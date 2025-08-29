  1. استانها
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

راه‌اندازی «دهکده لجستیک» کردستان را به شریان‌های حمل بار تبدیل می‌کند

سنندج- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کردستان گفت: راه‌اندازی بندر خشک و دهکده لجستیک، کردستان را به شریان‌های کلیدی حمل بار تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح جمعه در بازدید از راه آهن سنندج - همدان تصریح کرد: با تاکید بر اهمیت حمایت از کامیونداران بومی و نقش آنان در جابجایی محموله‌های فعلی، نگاه میان‌مدت و بلندمدت به استفاده از ظرفیت خط آهن برای حمل بار نیز مهم است.

وی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی بندر خشک و دهکده لجستیک در سال‌های آتی، خط آهن به یکی از شریان‌های کلیدی حمل بار در استان تبدیل شود.

پیگیری افزایش سرویس‌ها از مسئول قطار رجا

میدری گفت: درخواست افزایش سرویس‌ها بررسی شده و قرار بر این است که این امر پیگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: با توجه به آمادگی واگن‌ها و لوکوموتیوها، کمبود احتمالی در بخش حمل و نقل هوایی از طریق افزایش سرویس‌های ریلی جبران خواهد شد.

