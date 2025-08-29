بازدید وزیر کار از تعاونی شفا کردستان؛تولید۱۵۰محصول گیاهی و طب سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت تعاونی شفا کردستان که صبح جمعه مورد بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، در فاز نخست فعالیت خود تولید اسانس‌ها، عرقیات و دمنوش‌های گیاهی را آغاز کرده و در طرح توسعه جدید، واحد تولید فرآورده‌های طب سنتی را نیز به بهره‌برداری رسانده است.

تعاونی شفا کردستان تاکنون بیش از ۱۵۰ محصول گیاهی و سنتی تولید کرده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۰۰ نفر را فراهم آورده است.

محصولات این شرکت در بیش از ۲ هزار نقطه فروش در سراسر کشور عرضه می‌شود و بخشی از زنجیره تأمین دارویی کشور را تشکیل می‌دهد.