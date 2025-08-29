  1. استانها
  2. کردستان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

بازدید وزیر کار از تعاونی شفا کردستان؛تولید۱۵۰محصول گیاهی و طب سنتی

بازدید وزیر کار از تعاونی شفا کردستان؛تولید۱۵۰محصول گیاهی و طب سنتی

سنندج – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به کردستان از شرکت تعاونی شفا کردستان به عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه تولید فرآورده‌های گیاهی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت تعاونی شفا کردستان که صبح جمعه مورد بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، در فاز نخست فعالیت خود تولید اسانس‌ها، عرقیات و دمنوش‌های گیاهی را آغاز کرده و در طرح توسعه جدید، واحد تولید فرآورده‌های طب سنتی را نیز به بهره‌برداری رسانده است.

تعاونی شفا کردستان تاکنون بیش از ۱۵۰ محصول گیاهی و سنتی تولید کرده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۰۰ نفر را فراهم آورده است.

محصولات این شرکت در بیش از ۲ هزار نقطه فروش در سراسر کشور عرضه می‌شود و بخشی از زنجیره تأمین دارویی کشور را تشکیل می‌دهد.

بازدید وزیر کار از تعاونی شفا کردستان؛تولید۱۵۰محصول گیاهی و طب سنتی

کد خبر 6573520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها