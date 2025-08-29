سهم استانهای کمتر برخوردار از مشاغل خرد و خانگی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه کردستان بر لزوم تمرکز سرمایهها در محل فعالیت تأکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکتها موظف شدهاند حسابهای بانکی خود را به همان استان محل فعالیت منتقل کنند تا منابع مالی در همان منطقه صرف توسعه طرحها شود.
به گفته وی، تنها در یک مجموعه استانی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سود سالانه ایجاد شده اما متأسفانه این منابع به جای گردشگری و اشتغال، به پایتخت منتقل شده است.
اجرای طرح اتصال بنگاههای کوچک و بزرگ
میدری از آغاز طرحی با عنوان اتصال بنگاههای کوچک و بزرگ خبر داد و توضیح داد: این طرح با هدف پیوند تولیدکنندگان خرد به صنایع بزرگ به اجرا درمیآید.
بر اساس این برنامه، محصولاتی مانند زعفران و گیاهان دارویی مستقیماً به کارخانههای فرآوری متصل خواهند شد و سرمایه در گردش نیز از طریق بانکها در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
حمایت از اشتغال و صنایع کوچک
وزیر تعاون با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت از مشاغل خانگی و صنایع کوچک گفت: سهم کردستان در این بخش نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
وی تأکید کرد: برنامههای اشتغال از بهمن پارسال به صورت استانی طراحی شده و برای شهرهای مرزی نیز طرحهای ویژهای در نظر گرفته شده است.
میدری همچنین با اشاره به اقدامات دولت در حوزه معیشت افزود در هشت ماه گذشته بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا برگ در میان اقشار مختلف توزیع شده است.
به گفته وی، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان نیز طی سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته هرچند فشار تورمی همچنان بخشی از مشکلات معیشتی مردم را باقی گذاشته است.
افزایش بودجه عمرانی کردستان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: با وجود محدودیتهای مالی، بودجه عمرانی کردستان امسال نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده و دولت تلاش دارد با اجرای پروژههای زیربنایی سهم استان از توسعه ملی را ارتقا دهد.
نظر شما