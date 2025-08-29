هشدار هواشناسی گیلان؛ تگرگ در راه است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه کم‌فشار و شرایط ناپایدار جوی طی امروز جمعه در استان است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها و با توجه به استقرار جریانات شمالی، هشدار سطح زرد صادر شده است. شرایط برای مه‌آلودگی، ابرناکی، کاهش نسبی دما، وزش باد، بارش پراکنده در برخی مناطق و احتمال رعد و برق و تگرگ فراهم است.

دادرس با بیان اینکه از امروز به تدریج این ناپایداری‌ها کاهش می‌یابد، گفت: پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها به صورت پراکنده ادامه داشته باشد و کاهش ابرناکی در برخی ساعات رخ دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی هفته آینده با استقرار جریانات پایدار و تقویت توده هوای گرم، روند افزایش نسبی دما تا اواسط هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.