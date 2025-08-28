مدیرکل هواشناسی گیلان: دما از هفته آینده افزایش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشههای هواشناسی و وضعیت جوی منطقه اظهار کرد: نقشهها حاکی از فعالیت سامانه کمدامنه و ناپایدار به همراه استقرار جریانات شمالی طی امروز در استان است که باعث تغییرات جوی خواهد شد.
وی افزود: بر اساس این شرایط، هشدار سطح زرد برای مناطق مختلف استان صادر شده است و پیشبینی میشود که هوا در برخی نقاط مهآلود و ابری باشد همچنین با کاهش نسبی دما، وزش باد و بارشهای پراکنده همراه با احتمال رعد و برق و تگرگ در برخی نقاط رخ خواهد داد.
دادرس تصریح کرد: این شرایط جوی نامساعد تا پایان امروز ادامه خواهد داشت و از فردا جمعه با تضعیف ناپایداریها شاهد کاهش ابر و بارشهای پراکنده خواهیم بود که تا اواسط هفته آینده ادامه مییابد.
وی ادامه داد: از نظر دمایی، هفته آینده با استقرار جوی پایدار و تقویت توده هوای گرم در منطقه، روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود که تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و موجب گرمتر شدن هوا میشود.
مدیرکل هواشناسی استان در پایان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی ناپایدار امروز، هموطنان مراقب تردد در مناطق کوهستانی و احتمال وقوع صاعقه و تگرگ باشند و نکات ایمنی را رعایت کنند.
