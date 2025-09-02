  1. استانها
وزش باد و افزایش دما در گیلان؛ هشدار احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به افزایش نسبی دما و وزش باد در استان، نسبت به انتقال گرد و خاک از کانون‌های اطراف و کاهش کیفیت هوا هشدار داد.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی غالباً پایدار و تقویت توده هوای گرم در منطقه است.

وی افزود: آسمان استان طی روزهای آینده صاف تا قسمتی ابری و مه‌آلود خواهد بود و وزش باد همراه با افزایش نسبی دما تا روز چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود.

دادرس ادامه داد: در این مدت گاهی با شکل‌گیری جریانات همراه با افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: به تدریج از روز پنجشنبه با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی در منطقه، افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به سبب فعالیت کانون‌های گرد و خاک در اطراف منطقه، احتمال انتقال گرد و خاک به استان و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

