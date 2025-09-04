  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

ورود سامانه ناپایدار به گیلان از امروز؛ هشدار سطح زرد دریایی صادر شد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به نفوذ تدریجی توده هوای خنک و ناپایدار از عصر پنجشنبه از کاهش دما، وزش باد و احتمال رگبار و رعد و برق در نقاط مختلف استان خبر داد.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ تدریجی توده هوای خنک و ناپایدار و شمالی شدن جریانات از بعد از ظهر امروز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده در منطقه است.

وی ادامه داد: به تدریج شرایط برای افزایش ابر، کاهش نسبی دما، وزش باد و به تناوب در برخی نقاط رگبار و رعد و برق به ویژه طی روزهای شنبه تا دوشنبه در ارتفاعات و دامنه‌ها موقتی و شدید مهیا می‌شود.

دادرس با اشاره به هشدار سطح زرد دریایی افزود: محدودیت تردد قایق‌های سبک در برخی ساعات، محدود کردن ورود و خروج کشتی‌ها به بندر، محدود کردن تردد کشتی‌های تجاری و منع برخی فعالیت‌های شیلاتی از جمله تمهیدات لازم است که باید توسط همه فعالان دریایی رعایت شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان از همه شهروندان و فعالان دریایی خواست ضمن رعایت هشدارها و توصیه‌های صادر شده، احتیاط لازم را در فعالیت‌های خود به عمل آورند تا خسارت‌های احتمالی به حداقل برسد.

