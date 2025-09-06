هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان؛ احتمال سیلاب و آبگرفتگی تا دوشنبه

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشههای هواشناسی اظهار کرد: توده هوای کم و بیش ناپایدار بهصورت تناوبی در منطقه فعال است و تا روز دوشنبه سبب ناپایداریهایی در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، افزایش ابر، مهآلود شدن هوا، وزش باد و در برخی نقاط وقوع رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: از سهشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه با تقویت جوی پایدار، کاهش ابرناکی و افزایش نسبی دما در استان انتظار میرود.
دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد جوی خاطرنشان کرد: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، جاری شدن روانآب، وقوع سیلابهای محلی، طغیان رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر وجود دارد.
وی همچنین بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در بخشهای مختلف به ویژه حوزه کشاورزی تأکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی به تأسیسات موقت و محصولات کشاورزی باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
نظر شما