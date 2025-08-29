توسعه صنعتی کردستان متناسب با شرایط روز شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر جمعه در جمع کارگران گروه صنعتی بارز در سنندج گفت: راه‌اندازی خط تولید جدید در اردیبهشت ماه و برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید دستاورد مهمی است.

وی بیان کرد: امیدواریم که با تأمین ارز مورد نیاز، شاهد گسترش اشتغال در این مجموعه صنعتی باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ایجاد معاونت‌های مختلف در این مجموعه، این اقدام را نشان‌دهنده توانایی بارز در تطبیق با شرایط، از جمله کمبود برق، دانست و گفت: این تغییر رویکرد، هرچند شاید ساده به نظر برسد، اما نشان‌دهنده هوشمندی و پویایی این مجموعه در مواجهه با چالش‌هاست.

میدری ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همراهی کارگران و مجموعه مدیریتی استان افزود: این موفقیت‌ها نتیجه همکاری جمعی است و امیدواریم که با تداوم این هم‌افزایی، بتوان شرایط بهتری را برای توسعه صنعتی در استان کردستان رقم زد.

وی در پایان برای حاضرین و خانواده‌هایشان آرزوی توفیق روزافزون کرد.

گفتنی است؛ در ادامه این بازدید از ۷ نوع جدید لاستیک در این شرکت هم با حضور وزیر کشور رونمایی شد.