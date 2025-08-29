به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به اهمیت اخلاق و رفتار شیعیان در فراهم‌سازی زمینه ظهور حضرت مهدی (عج)، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم زمینه ظهور فراهم شود، باید رفتار و اخلاق ما امام زمانی باشد و همواره حضور و نظارت امام زمان (عج) را بر اعمال خود احساس کنیم. این مراقبت باعث می‌شود از گناه دوری کرده و عمل صالح انجام دهیم.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جنگ ۱۲ روزه و ناکامی دشمنان در برابر ایران، افزود: دشمنان پس از ۱۲ روز به این نتیجه رسیدند که ایران اسلامی را نمی‌توان با حمله نظامی به زانو درآورد. آنها در کمتر از ۲۴ ساعت دریافتند که این نظام با وحدت و یکپارچگی مردم شکست‌ناپذیر است.

امام جمعه اهواز با تأکید بر حفظ وحدت ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، هشدار داد: تنها راه دشمن برای ضربه زدن به ایران، ایجاد اختلاف داخلی است. برخی جریان‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، در زمین دشمن بازی می‌کنند و باید دستگاه قضا با این عوامل برخورد قاطع کند.

حجت الاسلام موسوی‌فرد در ادامه به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای رفع این مسائل شد.

وی، اشتغال، مسکن و مدیریت منابع آبی را از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: اگر منابع آبی کشور به‌درستی مدیریت شود، می‌توانیم با همین مقدار آب، نیازها را تأمین کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش به مناسبت دهم شهریور، نقش این نیرو را در دفاع از کشور ستود و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، پدافند هوایی ما با لایه‌های دفاعی قوی، دشمن را ناکام گذاشت.

امام جمعه اهواز در پایان با اشاره به اهمیت حفظ کانون خانواده، بدحجابی و بی‌حجابی را یکی از عوامل تهدیدکننده این نهاد مقدس دانست و اظهار کرد: نافرمانی از خداوند، اولین اثر بدحجابی است که آثار فردی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد. باید با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی، این معضل را برطرف کرد.

وی از مردم خواست با دعا و استغفار، زمینه‌ساز رحمت الهی شوند و افزود: دعای واقعی و مدیریت صحیح، راه‌حل مشکلات ماست.