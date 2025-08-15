  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

اربعین حسینی نماد تمدن‌سازی اسلامی و وحدت امت در برابر استکبار است

اربعین حسینی نماد تمدن‌سازی اسلامی و وحدت امت در برابر استکبار است

اهواز - امام جمعه موقت اهواز راهپیمایی اربعین حسینی را بزرگ‌ترین گردهمایی بشریت و نماد عقلانیت دانست که با حضور میلیونی زائران از ۸۰ ملیت، جلوه‌ای بی‌نظیر از وحدت اسلامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به حضور بیش از سه میلیون زائر ایرانی و چهار و نیم میلیون زائر خارجی که از مرزهای ایران عبور کردند، این رویداد را نه‌تنها یک مراسم مذهبی، بلکه یک حرکت تمدنی عظیم توصیف کرد که با امنیت کامل و مدیریت مردمی موکب‌ها برگزار شد.

وی اظهار کرد: اربعین فرصتی برای تجدید بیعت با امام حسین (ع) به‌عنوان قهرمان مقاومت و آزادگی است و پیوند ناگسستنی با جهاد و ایستادگی در برابر ظلم دارد.

امام جمعه موقت اهواز با قدردانی از مقام معظم رهبری به‌عنوان محور وحدت امت اسلامی گفت: زائران از کشورهای مختلف، به‌ویژه فلسطین، لبنان و یمن، از رهبری حکیم و شجاع ایران به‌عنوان الگوی مقاومت قدردانی کردند.

وی همچنین خدمات بی‌وقفه موکب‌داران خوزستانی و عراقی را جلوه‌ای از ایثار و همبستگی اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، دانست و خواستار تداوم فعالیت موکب‌ها برای خدمت به زائران در روزهای آتی شد.

آیت‌الله کعبی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه ایران، اظهار داشت: دشمنان با جنگ ترکیبی، جنگ نرم و تحریم‌های اقتصادی درصدد تضعیف ایران بودند، اما ملت ایران با ثروت تمدنی و فرهنگی خود، این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.

وی، هدف اصلی دشمن در جنگ ۱۲ روزه را نابودی زیرساخت‌های تمدنی ایران عنوان کرد و افزود: با تکیه بر راهبردهای رهبر معظم انقلاب، ملت ایران به فتح تمدنی در مسیر پیشرفت، عدالت و استقلال ملی دست خواهد یافت.

وی با انتقاد از رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو که مدعی حل مشکل آب ایران است، ابتدا باید مشکل آب شهرک‌های صهیونیستی را حل کند که با دزدیدن ۸۰ درصد آب فلسطین تأمین می‌شود.

آیت‌الله کعبی تأکید کرد: مسئولان باید با تکیه بر دانش داخلی، مشکلات آب و برق مردم را حل کنند و پیام مقاومت و امید به دشمن مخابره کنند، نه ضعف.

امام جمعه موقت اهواز با قدردانی از نیروهای امنیتی، رسانه‌ها و خادمان زائران، حضور عظیم اربعین را پیامی روشن به دشمنان دانست و هشدار داد: ملت حسینی ایران هرگونه تهدید علیه رهبری، به‌عنوان نایب برحق امام زمان (عج)، را تحمل نخواهد کرد و در صورت تعرض، مواضع دشمنان در منطقه به خاک و خون کشیده خواهد شد.

وی در پایان، اربعین را نماد تمدن‌سازی اسلامی و نشانه اقتدار امت در برابر استکبار جهانی خواند و بر ضرورت تداوم وحدت و مقاومت برای تحقق آرمان‌های والای اسلامی تأکید کرد.

کد خبر 6560962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها