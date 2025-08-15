به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عباس کعبی در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به حضور بیش از سه میلیون زائر ایرانی و چهار و نیم میلیون زائر خارجی که از مرزهای ایران عبور کردند، این رویداد را نهتنها یک مراسم مذهبی، بلکه یک حرکت تمدنی عظیم توصیف کرد که با امنیت کامل و مدیریت مردمی موکبها برگزار شد.
وی اظهار کرد: اربعین فرصتی برای تجدید بیعت با امام حسین (ع) بهعنوان قهرمان مقاومت و آزادگی است و پیوند ناگسستنی با جهاد و ایستادگی در برابر ظلم دارد.
امام جمعه موقت اهواز با قدردانی از مقام معظم رهبری بهعنوان محور وحدت امت اسلامی گفت: زائران از کشورهای مختلف، بهویژه فلسطین، لبنان و یمن، از رهبری حکیم و شجاع ایران بهعنوان الگوی مقاومت قدردانی کردند.
وی همچنین خدمات بیوقفه موکبداران خوزستانی و عراقی را جلوهای از ایثار و همبستگی اسلامی در برابر توطئههای دشمنان، بهویژه رژیم صهیونیستی، دانست و خواستار تداوم فعالیت موکبها برای خدمت به زائران در روزهای آتی شد.
آیتالله کعبی با اشاره به توطئههای دشمنان علیه ایران، اظهار داشت: دشمنان با جنگ ترکیبی، جنگ نرم و تحریمهای اقتصادی درصدد تضعیف ایران بودند، اما ملت ایران با ثروت تمدنی و فرهنگی خود، این توطئهها را ناکام گذاشت.
وی، هدف اصلی دشمن در جنگ ۱۲ روزه را نابودی زیرساختهای تمدنی ایران عنوان کرد و افزود: با تکیه بر راهبردهای رهبر معظم انقلاب، ملت ایران به فتح تمدنی در مسیر پیشرفت، عدالت و استقلال ملی دست خواهد یافت.
وی با انتقاد از رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو که مدعی حل مشکل آب ایران است، ابتدا باید مشکل آب شهرکهای صهیونیستی را حل کند که با دزدیدن ۸۰ درصد آب فلسطین تأمین میشود.
آیتالله کعبی تأکید کرد: مسئولان باید با تکیه بر دانش داخلی، مشکلات آب و برق مردم را حل کنند و پیام مقاومت و امید به دشمن مخابره کنند، نه ضعف.
امام جمعه موقت اهواز با قدردانی از نیروهای امنیتی، رسانهها و خادمان زائران، حضور عظیم اربعین را پیامی روشن به دشمنان دانست و هشدار داد: ملت حسینی ایران هرگونه تهدید علیه رهبری، بهعنوان نایب برحق امام زمان (عج)، را تحمل نخواهد کرد و در صورت تعرض، مواضع دشمنان در منطقه به خاک و خون کشیده خواهد شد.
وی در پایان، اربعین را نماد تمدنسازی اسلامی و نشانه اقتدار امت در برابر استکبار جهانی خواند و بر ضرورت تداوم وحدت و مقاومت برای تحقق آرمانهای والای اسلامی تأکید کرد.
