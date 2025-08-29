  1. استانها
  2. سمنان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

۲۸ خودروی متخلف و هنجار شکن در شاهرود توقیف شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای طرح شبانه پلیس راهور خبر داد و گفت: در این راستا ۲۸ خودروی متخلف و هنجار شکن در سطح شهر توقیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر آدینه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از اجرای طرح شبانه پلیس راهور در سطح شهر خبر داد و ابراز داشت: این اقدام در راستای مطالبات عمومی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این طرح با رانندگان متخلف برخوردهای قانونی انجام گرفت، افزود: ۲۸ خودرو متخلف و هنجار شکن توسط پلیس راهور شاهرود توقیف شد.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه این تخلفات عمدتاً در ساعات پایانی شب و خیابان‌های اصلی رخ داده است، ابراز داشت: این خودروهای قانون گریز و مخل آرامش شهروندان روانه پارکینگ شدند.

شائینی با بیان اینکه به ۷۵ راننده متخلف نیز تذکرات لازم داده شد، تصریح کرد: این تخلفات آلودگی صوتی، لایی کشی، سرعت غیرمجاز و غیره بوده است.

وی افزود: از خانواده‌ها تقاضامند هستیم تا نسبت به کنترل و رفت و آمد فرزندان خود نظارت بیشتر داشته باشند و آنها را نسبت به خطرات این کار آگاه کنند.

