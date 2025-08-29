بازپخش نمایش رادیویی «دریای شوق شمس» به مناسبت درگذشت چشم پزشک شهیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، به مناسبت درگذشت زندهیاد هرمز شمس چشم پزشک مشهور ایران زمین، رادیو نمایش، نمایش رادیویی «دریای شوق شمس» را بازپخش میکند؛ نمایشی که در سال ۱۳۹۴ با حضور زندهیاد هرمز شمس و به کارگردانی زندهیاد صدرالدین شجره در رادیو نمایش تولید شد.
این نمایش هفتقسمتی، بخشی از مجموعه ۲۱ قسمتی «خانواده شمس» است و زندگی، تلاشها و فداکاریهای هرمز شمس، سومین نسل از خاندان شمس و از چهرههای چشمپزشکی ایران را روایت میکند. در این قصه، تاریخچه سه نسل از این خانواده مرور میشود؛ از روزگار لسانالحکما کحال جد خاندان تا بنیانگذاری بیمارستان تخصصی فارابی به همت محمدقلی شمس و ایثارگریهای هرمز شمس در درمان بیماران تراخمی و جذامی.
نمایش «دریای شوق شمس» به نویسندگی زهرا کولیوند، تهیهکنندگی ژاله محمدعلی و با همکاری محمدرضا قبادیفر (افکتور)، علی حاجینوروزی (صدابردار) و مهرداد عشقیان (گوینده) ساخته شده است.
در این اثر جمعی از بازیگران شناختهشده حضور دارند که از جمله میتوان به مهرداد مهماندوست در نقش هرمز شمس، رضا عمرانی، ایوب آقاخانی، فریبا متخصص، شهیندخت نجفزاده، شمسی صادقی، اسماعیل بختیاری، سیما خوشچشم، سعیده فرضی، نگین خواجهنصیر، نازنین مهیمنی، قربان نجفی، مهدی نمینیمقدم، فریدون محرابی، شهریار حمزیان، غلامحسن تسعیری، علیاصغر دریایی، اکبر مولایی و محمدسعید سلطانی اشاره کرد.
این نمایش از شنبه ۸ شهریور ساعت ۲:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش میشود و بازپخش آن در ساعتهای ۱۲:۳۰ و ۱۹ همان روز روی آنتن میرود.
نظر شما