به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی بعدازظهر جمعه در جلسه شورای اداری کردستان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: استان کردستان از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی برخوردار است.

استاندار کردستان تصریح کرد: باید با نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی منسجم، مسیر توسعه پایدار آن هموار شود.

وی با بیان اینکه کردستان سرزمینی سرشار از فرصت‌های اقتصادی است، افزود: سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مختلف می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه رونق تولید و افزایش رفاه عمومی مردم استان را فراهم آورد.

استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی فراوان این استان گفت: کردستان سرزمینی مملو از فرصت‌های اقتصادی است که نیازمند سرمایه‌گذاری متمرکز و هدفمند برای توسعه پایدار است.