  1. استانها
  2. کردستان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

توسعه پایدار کردستان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هدفمند است

توسعه پایدار کردستان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هدفمند است

سنندج- استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی فراوان این استان گفت: کردستان سرزمینی مملو از فرصت‌های اقتصادی است که نیازمند سرمایه‌گذاری متمرکز و هدفمند برای توسعه پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی بعدازظهر جمعه در جلسه شورای اداری کردستان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: استان کردستان از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی برخوردار است.

استاندار کردستان تصریح کرد: باید با نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی منسجم، مسیر توسعه پایدار آن هموار شود.

وی با بیان اینکه کردستان سرزمینی سرشار از فرصت‌های اقتصادی است، افزود: سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مختلف می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه رونق تولید و افزایش رفاه عمومی مردم استان را فراهم آورد.

استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی فراوان این استان گفت: کردستان سرزمینی مملو از فرصت‌های اقتصادی است که نیازمند سرمایه‌گذاری متمرکز و هدفمند برای توسعه پایدار است.

کد خبر 6573878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها