به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر جمعه در دیدار فرماندار شهرستان گناوه به همراه جمعی از مسئولان به مناسبت هفته دولت در دفتر امام جمعه ضمن تبریک این هفته و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و دولتمردان شهید رجایی، باهنر و آیتالله رئیسی و همراهان ایشان، بر ضرورت تداوم راه شهدا و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت «اتحاد مقدس» که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، اظهار کرد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته، همدلی و انسجام مردم در کنار ولایت بوده است و امروز نیز تنها راه خنثیسازی توطئههای دشمنان همین وحدت، اتحاد و همصدایی است.
وی با بیان اینکه دشمنان با تحریمها، تهدیدها و ابزارهایی همچون مکانیسم ماشه به دنبال فشار بر ملت ایران هستند، خاطرنشان کرد: همانطور که وحدت مردم در جنگهای گذشته و عرصههای مختلف انقلاب اسلامی موجب پیروزی کشور شد، امروز نیز این اتحاد میتواند مانع هرگونه تهدید و فشار دشمنان شود.
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش نقد منصفانه در پیشرفت کشور گفت: حمایت رهبر معظم انقلاب از دولتها به معنای نبود نقد نیست؛ بلکه نقد مشفقانه و مسئولانه موتور محرکه توسعه و عامل پویایی جامعه است.
وی همچنین با اشاره به مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی تصریح کرد: دشمنان تلاش میکنند این مشکلات را برجسته کنند و مردم را ناامید سازند، در حالی که مسئولان با همدلی و وفاق میتوانند با مدیریت صحیح، ضمن کاهش نارضایتیها، امید را در جامعه تقویت کنند.
حجتالاسلام رکنی حسینی ضمن قدردانی از تلاشهای فرماندار و مجموعه مسئولان شهرستان تأکید کرد: رمز موفقیت مدیران در هر سطحی، همدلی و همراهی برای خدمت صادقانه به مردم است؛ چرا که حضور و ارتباط مستمر مسئولان با مردم امیدآفرین بوده و آرامش اجتماعی را تقویت میکند.
