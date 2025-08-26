  1. استانها
  2. بوشهر
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

کارمندان سرمایه انسانی ارزشمند کشور هستند

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: کارمندان سرمایه انسانی ارزشمند کشورند که با اخلاص، نظم و اخلاق‌مداری می‌توانند نقشی مهم در حل مشکلات مردم و پویایی جامعه ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در آئین تجلیل از کارمندان نمونه در گناوه به مناسبت روز کارمند و هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز کارمند گفت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای بازخوانی الگوی مدیریتی شهیدان والامقام رجایی و باهنر و قدردانی از خدمات خادمان ملت است.

امام جمعه گناوه افزود: کارمندان سرمایه انسانی ارزشمند کشورند که با اخلاص، نظم و اخلاق‌مداری می‌توانند نقشی مهم در حل مشکلات مردم و پویایی جامعه ایفا کنند.

وی با اشاره به برخی کاستی‌ها و مشکلات معیشتی کارمندان افزود: امروز قشر کارمند با وجود تأثیرگذاری جدی در اداره کشور، خود با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و دولت باید در رفع این دغدغه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد، حمایت مادی و معنوی از کارمندان موجب ارتقای روحیه خدمت و افزایش بهره‌وری در نظام اداری خواهد شد.

اخلاق‌مداری در خدمت به مردم

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: ممکن است مردم در مراجعه به ادارات با مشکلات و گلایه‌هایی همراه باشند، اما کارمند باید با صبر، سعه صدر و اخلاق نیکو پاسخگو باشد، برخورد شایسته و آرامش‌بخش کارمندان بهترین الگو برای جامعه است و می‌تواند امید را در دل مردم تقویت کند.

انسجام ملی؛ راه عبور از شرایط حساس کشور

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور و فشارهای دشمنان گفت: همانند جنگ احزاب در صدر اسلام، امروز نیز دشمنان با همه توان در برابر جمهوری اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، اما انسجام، همدلی و اتحاد میان مسئولان و مردم رمز عبور از این مقطع تاریخی و پشت سر گذاشتن توطئه‌ها خواهد بود.

وی همچنین ضمن تقدیر از تلاش‌های فرماندار و مدیران شهرستان در حل مشکلات مردم تأکید کرد: اگرچه کمبودها و کاستی‌ها وجود دارد، اما نباید خدمات ارزشمند مسئولان نادیده گرفته شود، بسیاری از مسائل نیازمند زمان، برنامه‌ریزی و همکاری همه‌جانبه است.

در این مراسم از جمعی از کارمندان نمونه ادارات شهرستان با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

