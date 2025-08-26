کارمندان سرمایه انسانی ارزشمند کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در آئین تجلیل از کارمندان نمونه در گناوه به مناسبت روز کارمند و هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز کارمند گفت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای بازخوانی الگوی مدیریتی شهیدان والامقام رجایی و باهنر و قدردانی از خدمات خادمان ملت است.
امام جمعه گناوه افزود: کارمندان سرمایه انسانی ارزشمند کشورند که با اخلاص، نظم و اخلاقمداری میتوانند نقشی مهم در حل مشکلات مردم و پویایی جامعه ایفا کنند.
وی با اشاره به برخی کاستیها و مشکلات معیشتی کارمندان افزود: امروز قشر کارمند با وجود تأثیرگذاری جدی در اداره کشور، خود با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و دولت باید در رفع این دغدغهها توجه ویژهای داشته باشد، حمایت مادی و معنوی از کارمندان موجب ارتقای روحیه خدمت و افزایش بهرهوری در نظام اداری خواهد شد.
اخلاقمداری در خدمت به مردم
حجتالاسلام رکنیحسینی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: ممکن است مردم در مراجعه به ادارات با مشکلات و گلایههایی همراه باشند، اما کارمند باید با صبر، سعه صدر و اخلاق نیکو پاسخگو باشد، برخورد شایسته و آرامشبخش کارمندان بهترین الگو برای جامعه است و میتواند امید را در دل مردم تقویت کند.
انسجام ملی؛ راه عبور از شرایط حساس کشور
امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور و فشارهای دشمنان گفت: همانند جنگ احزاب در صدر اسلام، امروز نیز دشمنان با همه توان در برابر جمهوری اسلامی صفآرایی کردهاند، اما انسجام، همدلی و اتحاد میان مسئولان و مردم رمز عبور از این مقطع تاریخی و پشت سر گذاشتن توطئهها خواهد بود.
وی همچنین ضمن تقدیر از تلاشهای فرماندار و مدیران شهرستان در حل مشکلات مردم تأکید کرد: اگرچه کمبودها و کاستیها وجود دارد، اما نباید خدمات ارزشمند مسئولان نادیده گرفته شود، بسیاری از مسائل نیازمند زمان، برنامهریزی و همکاری همهجانبه است.
در این مراسم از جمعی از کارمندان نمونه ادارات شهرستان با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
