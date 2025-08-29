به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با گرامیداشت ۸ شهریور سالروز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در سال ۱۳۶۰ اظهار کرد: سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به عنوان روز مبارزه با تروریست نامیده شد و ایران اسلامی اولین کشور قربانی تروریست است.

امام جمعه گناوه افزود: آمریکا به مدت ۲ دهه حمایت سیاسی، مالی و تبلیغی خود را نسبت به منافقین انجام داد و بیش از ۱۷ هزار انسان بیگناه و مظلوم و بی دفاع از مردم ایران به دست کسانی که در ظاهر شعار حمایت از خلق می‌دادند به خاک و خون کشیده شدند و شهدای والامقامی در راه خدمت به نظام و ملت به دست منافقین به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت و تبریک هفته دولت به همه مسئولان و قدردانی از تلاش‌های فرماندار و مجموعه مسئولان شهرستان گفت: از همه کسانی که در این مقطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی با همه توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان در خدمت به مردم تلاش می‌کنند تقدیر می‌کنیم.

وی ادامه داد: دشمن که در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ سخت شکست خورد و دست تسلیم را بالا برد به آمریکا توسل پیدا کرد، اما امروز دشمن ملت ایران را نشانه رفته است و به دنبال ابزار دیگری برای رسیدن به اهداف خود است.

وی بیان کرد: اتحاد، انسجام و وحدت و وفاق مردم، مدیریت رهبر معظم انقلاب و فداکاری نیروهای مسلح شکست را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر دشمن وارد کرد، لذا امروز به دنبال ساز و کار و ابزار مکانیسم ماشه است.

وی ادامه داد: دشمنان امروز در تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه هستند و هدف آنها این است که مردم ایران را تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار دهند اما خود به خوبی می‌دانند که اگر مهر ماه به پایان برسد این مکانیسم هیچ خاصیتی نخواهد داشت.

وی گفت: تحریم‌های و تهدیدهای دشمنان تاکنون نیز هیچ تأثیری نداشته است و تحریمی از ملت ایران برداشته نشده که امروز بخواهند مجدد این تحریم‌های ظالمانه را فعال و اعمال کنند.

وی ادامه داد: امروز کشورهای غربی و آمریکا به دنبال تسلیم ملت ایران هستند اما ملت ایران با وفاق و اتحاد خود و هدایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از این مقطع حساس نیز با صبر انقلابی از این پیچ خطرناک که دشمنان علیه ملت و انقلاب به کار گرفته به کوری چشم دشمنان، عبور خواهد کرد.

وی بیان کرد: شرط عبور از توطئه‌های دشمنان همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در روز شهادت امام رضا (ع) اشاره فرمودند واژه مهم اساسی و کلیدی و راهبردی «اتحاد مقدس» است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: وحدت اجتماعی در ذیل ولایت اجتماعی تحقق پیدا می‌کند و همه زیر سایه رهبر فرزانه انقلاب با وحدت، انسجام و همدلی و حمایت از مسئولان دولت تحقق می‌یابد.

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش نقد منصفانه در پیشرفت کشور گفت: حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت‌ها به معنای نبود نقد مشفقانه نیست؛ بلکه نقد مشفقانه و مسئولانه و مشفقانه باشد و همه به حفظ اتحاد مقدس بر علیه اتحاد دشمنان علیه کشور و ملت ما کمک کنند.

وی گفت: به تعبیر فرمایش رهبری حفظ اتحاد بین خود مردم با همدیگر، ملت و نیروهای مسلح، ملت و نظام قوی‌ترین ابزار برای نقش بر آب کردن توطئه دشمنان است.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت عصر (عج) گفت: در زیارتنامه امام زمان (عج) آن حضرت اینگونه خطاب قرار می‌دهیم که ایشان چشم بینای الهی در میان بندگان است همه چیز را می بیند و بر اعمال ما آگاه است.

امام جمعه گناوه ۱۲ شهریور سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری تصریح کرد: شهید رئیسعلی دلاوری استعمارستیز بود که با وجود نیروهای کم تعداد توانست بر دشمن پیروز شود و سالروز شهادت این این شهید به عنوان روز مبارزه با استعمار نامگذاری شده است.

وی بیان کرد: شهید رئیسعلی دلواری به فتوای علما که علیه استعمار صادر شده بود توانست پوزه دشمن، انگلیس و استعمار را به خاک بمالد و اجساد منحوس آنها در خاک بوشهر مدفون کند.

امام جمعه گناوه از همه مردم حسینی دوست و مؤمن شهرستان گناوه هیئات ها، مساجد، تکایا و وعاظ، خطبا و همه کسانی که در برگزاری آئین‌ها و مراسم‌های باشکوه عزاداری ماه‌های محرم و صفر تلاش کردند، تقدیر کرد.