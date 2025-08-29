به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری، عصر جمعه به همراه مدیران کل کمیته امداد و برق منطقهای استان وارد خلیلآباد شد و مورد استقبال نماینده مردم در مجلس، فرماندار و امام جمعه این شهرستان قرار گرفت.
در این سفر، استاندار خراسان رضوی از پروژه سایت اداری شهرستان که بیش از ۱۵ سال از آغاز آن میگذرد نیز بازدید کرد. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و با زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع در دولت هشتم کلید خورده بود اما پس از صرف ۲.۵ میلیارد تومان و پیشرفت ۲۵ درصدی، نیمهتمام رها شده است.
در ادامه وی سپس با حضور در روستای مزده، دو آموزشگاه خیرساز را شامل دبیرستان ۶ کلاسه با زیربنای ۴۶۰ متر مربع و اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و آموزشگاه ۵ کلاسه حاج محمد کاووسی با اعتبار ۷ میلیارد تومان را افتتاح کرد.
همچنین نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ کیلوواتی تجمیعی ویژه مددجویان کمیته امداد با سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد تومان و با سهامداری ۱۰۰ نفر از مددجویان به بهرهبرداری رسید.
