خدمت به زائران سوگوار رضوی نمادی از اتحاد و همدلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری عصر جمعه در بازدید از خدمات پلیس و موکبهای استقبال از زائران سوگوار روزهای پایانی ماه صفر اظهار کرد: در ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در روزهای پایان ماه صفر، مردم بار دیگر ثابت میکنند برای پاسداشت ارزشهای اسلامی و انقلابی با اتحاد و همدلی، مقاوم و مستحکم ایستادهاند.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در پیادهروی اربعین، جلوهای از اتحاد و همدلی مسلمانان برای پاسداشت نهضت و ادامه راه عاشورای حسینی تبلور یافت.
وی افزود: اینک در حماسه بزرگ سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت ولی نعمتمان حضرت امام رضا (ع) در روزهای پایان ماه صفر، مردم بار دیگر ثابت میکنند برای پاسداشت ارزشهای اسلامی و انقلابی با اتحاد و همدلی، مقاوم و مستحکم ایستادهاند.
مظفری مشارکت مردم را سرمایههای اجتماعی ارزشمند خواند و گفت: امنیت خیل میلیونی زائران و مجاوران سوگوار در مشهد با حضور مقتدرانه پلیس و مشارکت مردم تأمین میشود.
در ادامه سردار سرتیپ پاسدار محمدکاظم تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی در جریان این بازدید اظهار کرد: پلیس با تمام توان در خدمت زائران و مجاوران امام رضا (ع) است و با بهرهمندی از توان و مشارکت سرمایههای اجتماعی به تکالیف خطیر برای تأمین امنیت سوگواری روزهای پایان صفر و همچنین انجام وظایف ذاتی و مأموریتهای روزانه عمل میکند.
وی از همراهی و پشتیبانی نماینده عالی دولت و رئیس شورای تأمین استان خراسان رضوی از پلیس، نیروهای امدادی و خدماتی قدردانی کرد.
