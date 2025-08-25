افتتاح و کلنگ زنی ۱۳۶۵ پروژه در هفته دولت در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ایام پایانی دهه صفر، بیش از هفت میلیون نفر زائر به خراسان رضوی و مشهد مشرف شدند. امیدوارم ما نیز توانسته باشیم در این ایام وظیفه خود را به‌گونه‌ای انجام داده باشیم که آرامش و آسایش برای زائران فراهم شده باشد.

وی با اشاره به سفر امروز وزیر راه و شهرسازی به مشهد به‌عنوان نماینده دولت برای افتتاح پروژه‌های هفته دولت در خراسان رضوی گفت: در این ایام حدود هفت نفر از وزرا در استان حضور داشته‌اند و در روزهای آینده نیز وزرای دیگری در حوزه‌های تخصصی خود مباحثی را دنبال خواهند کرد. امروز نیز شورای اداری استان با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در طی هفته دولت در استان ۱۳۶۵ پروژه با ارزش قریب به ۶۰ همت افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی خواهد شد. از این تعداد، ۱۲۹۶ پروژه افتتاح و ۶۹ پروژه کلنگ‌زنی خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: پیش از برگزاری شورای اداری، نشستی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان داشتیم که محصول پنج ماه فعالیت فشرده و کار مشترک میان معاونان وزارت در حوزه‌های مختلف و مدیران استانی با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بود. خوشبختانه این همکاری به نتیجه رسید و مصوبات آن در هشت محور به تصویب رسید که می‌تواند برای مردم استان آثار مثبتی داشته باشد.

مظفری با اشاره به موضوع حمل‌ونقل عمومی در مشهد گفت: ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری سه مؤلفه مهم در حمل‌ونقل مشهد هستند که اقدامات خوبی در آن‌ها انجام شده اما همچنان کمبودهای جدی وجود دارد. ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از بخش خصوصی، تعدادی ون و خودرو برای سازمان تاکسیرانی در نظر گرفته شده که موضوع آن در جلسه با وزیر کشور نیز مطرح شد.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری از محل منابع خود تعدادی اتوبوس به ناوگان اضافه کرده است، اما حجم جمعیت مشهد تناسبی با ظرفیت ناوگان فعلی ندارد و حداکثر ۴۰ درصد نیازها پوشش داده می‌شود. بنابراین ضرورت دارد فرهنگ پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری نیز در شهر ترویج شود تا هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر ارتقای سلامت جامعه مؤثر باشد.

وی افزود: در ایام بازگشت زائران امام رضا (ع) از مشهد، با مشکلات جدی حمل‌ونقل مواجه شدیم و حتی ناچار شدیم از اتوبوس‌های درون‌شهری برای سفرهای بین‌شهری استفاده کنیم که خطراتی دارد. با این حال، همه کشور در این ایام بسیج شدند و روزانه بیش از ۲۴۰۰ اتوبوس به این امر اختصاص یافت. با این وجود، حق مردم استفاده از ناوگان باکیفیت و ایمن در مسیرهای بین‌شهری است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به وضعیت راه‌ها در استان اشاره کرد و گفت: سهم خراسان رضوی از آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها اندک است. بسیاری از راه‌های بین‌شهری حتی میان شهرستان‌های بزرگ استان، همچنان در ردیف راه‌های فرعی قرار دارند. یکی از مصوبات اخیر در جلسه با وزیر راه و شهرسازی، ارتقای این مسیرها به راه‌های اصلی بود.

مظفری افزود: توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها مطالبه جدی مردم و نمایندگان استان است. واقعیت این است که بخش عمده این مسیرها نه تنها برای مردم خراسان رضوی بلکه برای زائرانی است که از سراسر کشور به مشهد سفر می‌کنند. تلاش ما کاهش تصادفات و افزایش ایمنی است و بخشی از این موفقیت با استفاده از فناوری‌های نوین مانند دوربین‌های هوشمند حاصل شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های آزادراهی گفت: آزادراه مشهد – چناران در دستور کار است و مورد بازدید قرار خواهد گرفت. ادامه آزادراه حرم تا حرم نیز مطرح شد و مقرر گردید سهم مشارکت دولت و پیمانکار به‌صورت ۵۰ به ۵۰ تغییر یابد تا سرعت اجرای پروژه افزایش یابد. همچنین مسیرهای پیشنهادی دیگری نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: استفاده بهینه از اراضی دولتی در حاشیه آزادراه‌ها می‌تواند منجر به اجرای پروژه‌های اقتصادی و خدماتی شود. برای مثال در کنارگذر شمالی مشهد به طول ۷۶ کیلومتر، به دلیل کمبود خدمات، بخش زیادی از کامیون‌داران همچنان مسیر قدیمی را ترجیح می‌دهند. بنابراین ایجاد زنجیره مکمل خدماتی در این محورها ضروری است.

استاندار خراسان رضوی گفت: طرح اطراف حرم که طی چهار تا پنج سال گذشته راکد مانده بود، با برگزاری جلسات مشترک دستگاه‌های متولی و حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حال بازنگری است و امیدواریم حداکثر تا نیمه شهریور به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد.