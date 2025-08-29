به گزارش خبرنگار مهر، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی روز جمعه در جریان سفر به استان لرستان به دیدار خانواده شهید ابوذر مرادی رفت و با ادای احترام به مقام این شهید والامقام، ایثار و صبوری خانوادههای معظم شهدا را سرمایهای معنوی و جاودان برای انقلاب اسلامی توصیف کرد.
سیدرضا صالحیامیری در این دیدار با اشاره به رشادتهای شهیدان اقتدار در جنگ ۱۲ روزه، گفت: شهدایی همچون ابوذر مرادی با فداکاری خود پیام عزت، مقاومت و استواری ملت ایران را به جهانیان مخابره کردند.
استاندار لرستان: رزم رزمندگان لرستان در جنگ ۱۲ روزه ملکوتی بود
استاندار لرستان نیز در دیدار با خانواده شهید ابوذر مرادی، با حضور وزیر میراثفرهنگی، رشادتهای رزمندگان استان در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را ستود.
سیدسعید شاهرخی اظهار داشت: رزمندگان لرستان در آن روزها آسمانی شده بودند؛ رفتار و گفتارشان رنگ و بوی ملکوت داشت و میدانستند جان خود را فدا میکنند، اما با شجاعت جنگیدند و بخشی از شکست رژیم صهیونیستی را رقم زدند.
وی ادامه داد: رزمندگان لرستان با وجود حملات دشمن، پایگاه موشکی را عملیاتی کردند و شرایطی رقم زدند که آتشبس از همان پادگان آغاز شود.
ضرورت ثبت روایتهای جنگ ۱۲ روزه
استاندار لرستان با تاکید بر اهمیت انتقال تجربهها و خاطرات آن دوران گفت: باید از اتفاقات این ۱۲ روز که متعلق به انسانهای ملکوتی است، داستانها و روایتهای فراوانی ساخته و به نسلهای آینده منتقل شود، چرا که رزمندگان ما پیش از هر عملی، شهادت خود را امضا کرده بودند.
برنامههای سفر وزیر میراثفرهنگی به لرستان
بر اساس برنامهریزی انجامشده، سفر دو روزه وزیر میراثفرهنگی به لرستان شامل حضور در آئین سپاس از دستاندرکاران ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد، بازدید از غار کلدر، نشست با فعالان گردشگری استان و شرکت در یادواره شهدای دولت خواهد بود.
این سفر همزمان با هفته دولت و با هدف توجه به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی لرستان و پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت انجام میشود.
