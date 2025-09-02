به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد مختاری شامگاه سه سنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز چهارشنبه به قم گفت: در جریان این سفر، صالحیامیری به همراه جمعی از معاونان و هیئت همراه، برنامههای متعددی را در دستور کار دارند.
وی افزود: افتتاح چند طرح شاخص گردشگری، بازدید از موزهها و بناهای تاریخی قم و بررسی فرصتهای توسعهای استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی از جمله برنامههای اصلی این سفر خواهد بود.
مختاری ادامه داد: همچنین برگزاری نشست شورای عالی گردشگری، امضای چند تفاهمنامه همکاری و حضور در برخی رویدادهای فرهنگی و هنری از دیگر محورهای سفر وزیر میراث فرهنگی به قم است.
سرپرست ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم خاطرنشان کرد: هدف اصلی این سفر، علاوه بر افتتاح طرحهای آماده بهرهبرداری، شناسایی و بررسی ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان قم در حوزه گردشگری و صنایع دستی است تا زمینهسازی برای جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و رونق این بخش فراهم شود.
