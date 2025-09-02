  1. استانها
وزیر میراث فرهنگی روز چهارشنبه به قم سفر می‌کند

قم- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز چهارشنبه در قالب برنامه‌ای دو روزه به استان قم سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد مختاری شامگاه سه سنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز چهارشنبه به قم گفت: در جریان این سفر، صالحی‌امیری به همراه جمعی از معاونان و هیئت همراه، برنامه‌های متعددی را در دستور کار دارند.

وی افزود: افتتاح چند طرح شاخص گردشگری، بازدید از موزه‌ها و بناهای تاریخی قم و بررسی فرصت‌های توسعه‌ای استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی از جمله برنامه‌های اصلی این سفر خواهد بود.

مختاری ادامه داد: همچنین برگزاری نشست شورای عالی گردشگری، امضای چند تفاهم‌نامه همکاری و حضور در برخی رویدادهای فرهنگی و هنری از دیگر محورهای سفر وزیر میراث فرهنگی به قم است.

سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم خاطرنشان کرد: هدف اصلی این سفر، علاوه بر افتتاح طرح‌های آماده بهره‌برداری، شناسایی و بررسی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان قم در حوزه گردشگری و صنایع دستی است تا زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و رونق این بخش فراهم شود.

