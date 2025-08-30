به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع آگاه اعلام کردند که دهها مورد شکایت از سمت شهروندان سوری در خصوص تجاوزات تروریستهای خارجی در شهرهای مختلف این کشور ثبت شده است.
این منابع اضافه کردند که خانوادههای تروریستهای خارجی از ادلب به سمت دمشق، حلب و دیگر شهرهای سوریه حرکت کرده و خانههای مردم این مناطق را با تهدید تصاحب کردهاند.
آنها بیان کردند: این در حالی است که رژیم تروریستی جولانی هیچ اقدامی در برابر این تجاوزات انجام نمیدهد چرا که با سرکردگان این تشکیلات در ارتباط هستند.
منابع آگاه پیشتر نیز اعلام کردند که عناصر تروریست وابسته به رژیم جولانی روز گذشته با تانکها و تجهیزات نظامی سنگین خود به بخشهای غربی و شرقی محله السومریه واقع در شهر دمشق وارد شدند.
