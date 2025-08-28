  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۱۳

شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در حومه جنوب غربی دمشق

شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در حومه جنوب غربی دمشق

منابع سوری از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در حومه جنوب غربی دمشق، پایتخت این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری اعلام کردند که صدای دو انفجار مهیب در اطراف شهرک‌های «کفر حور» و «بیت تیما» در حومه جنوب غربی دمشق شنیده شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر اعلام نشده است.

منابع محلی در سوریه بامداد پنجشنبه گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با چندین حمله هوایی اطراف منطقه الکسوه در حومه دمشق را هدف قرار دادند.

این منابع همچنین اعلام کردند که صهیونیست‌ها اطراف جبل‌المانع در حومه غربی دمشق را نیز بمباران کردند.

روز سه‌شنبه نیز این منطقه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و در جریان آن ۶ تن از نظامیان وابسته به الجولانی کشته شدند.

کد خبر 6573445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها