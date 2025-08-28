شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در حومه جنوب غربی دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری اعلام کردند که صدای دو انفجار مهیب در اطراف شهرک‌های «کفر حور» و «بیت تیما» در حومه جنوب غربی دمشق شنیده شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر اعلام نشده است.

منابع محلی در سوریه بامداد پنجشنبه گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با چندین حمله هوایی اطراف منطقه الکسوه در حومه دمشق را هدف قرار دادند.

این منابع همچنین اعلام کردند که صهیونیست‌ها اطراف جبل‌المانع در حومه غربی دمشق را نیز بمباران کردند.

روز سه‌شنبه نیز این منطقه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و در جریان آن ۶ تن از نظامیان وابسته به الجولانی کشته شدند.