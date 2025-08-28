اعضای کنگره: اسرائیل فوراً حملات به سوریه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سه تن از اعضای کنگره آمریکا گفتند که حملات اسرائیل به دمشق، در روند تلاش‌ها برای تحقق ثبات در سوریه مانع ایجاد می‌کند.

این اعضای کنگره تاکید کردند که اسرائیل باید فوراً حملات خود به سوریه را متوقف کند تا تلاش‌های دیپلماتیک ادامه یابد.

منابع محلی در سوریه بامداد پنجشنبه گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با چندین حمله هوایی اطراف منطقه الکسوه در حومه دمشق را هدف قرار دادند.

این منابع همچنین اعلام کردند که صهیونیست‌ها اطراف جبل‌المانع در حومه غربی دمشق را نیز بمباران کردند.

روز سه‌شنبه نیز این منطقه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و در جریان آن ۶ تن از نظامیان وابسته به الجولانی کشته شدند.