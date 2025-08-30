احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشهها و الگوهای هواشناسی، تا روز یکشنبه شاهد افزایش نسبی دما و استقرار توده هوای گرم خواهیم بود.
وی افزود: دمای بیشینه در مناطق سردسیری استان حدود ۳۸ تا ۳۹ درجه و در مناطق گرمسیری بین ۴۷ تا ۴۹ درجه پیشبینی میشود. به همین دلیل هشدار سطح نارنجی برای تداوم گرما صادر شده است.
احمدینژاد ادامه داد: همچنین پیشبینی میشود امروز شنبه وزش باد شدید در کشور عراق افزایش یابد که این شرایط میتواند در مناطق مرزی بهویژه مهران موجب وقوع گرد و غبار و افت کیفیت هوا شود.
کارشناس هواشناسی استان ایلام از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای صادر شده، نسبت به کاهش فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز، مصرف بهینه آب و برق و مراقبت از افراد آسیبپذیر اقدام کنند.
