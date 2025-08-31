دهلران مستعدترین منطقه ایلام برای اجرای طرح های انرژی خورشیدی است

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر از کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی در دهلران به مناسبت هفته دولت و بهره‌برداری از صدها میلیارد تومان پروژه برقی در استان خبر داد.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان در هفته دولت امسال در مجموع نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه را افتتاح و حدود ۳۵۰ میلیارد تومان پروژه را نیز کلنگ‌زنی کرده است.

وی با اشاره به اصلاح و بهسازی زیرساخت‌های برق در بسیاری از روستاهای شهرستان‌های دهلران، موسیان، دشت عباس و زین‌آباد گفت: در حوزه انرژی خورشیدی، دهلران به‌عنوان یکی از مناطق مستعد استان، میزبان نیروگاه ۱۲ مگاواتی و دو نیروگاه دولتی در مناطق دال‌پری و روستای استقلال است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در منطقه با نام صبا در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارد و سه نیروگاه بزرگ دیگر با ظرفیت مجموع ۲۷۰ مگاوات نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آماده شروع کار هستند. با تکمیل این پروژه‌ها، دهلران می‌تواند در زمره برترین شهرستان‌های کشور در زمینه تولید برق خورشیدی قرار گیرد.

به گفته بهرامی، پیک مصرف برق استان نزدیک به ۵۰۰ مگاوات است و در صورت اجرای طرح‌های خورشیدی برنامه‌ریزی‌شده، ظرفیت تولید از میزان نیاز استان فراتر خواهد رفت.

وی اضافه کرد: تاکنون مجوز احداث ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده، اما چالش اصلی طرح‌های بخش خصوصی، تأمین تسهیلات مالی است و در صورت رفع این مشکل، می‌توان شاهد تحولی بزرگ در حوزه انرژی استان و منطقه بود.