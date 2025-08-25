افزایش محسوس دمای هوا تا روز چهارشنبه در استان ایلام

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد فردا دمای هوا در اغلب مناطق استان ایلام حدود یک تا دو درجه افزایش خواهد یافت و همین امر باعث تشدید گرما می‌شود.

وی افزود: یک موج گرمایی نسبتاً کوتاه‌مدت تا روز سه‌شنبه در استان حاکم خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دما در نواحی گرمسیر به حدود ۴۹ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

احمدی‌نژاد با اشاره به کاهش نسبی دما از روز چهارشنبه ادامه داد: با توجه به شدت گرما، به شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق گرمسیر توصیه می‌شود از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند و اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش اثرات گرمازدگی را انجام دهند.