خبرگزاری مهر-گروه استانها: با آغاز روزهای داغ تابستان و اوجگیری دما در بسیاری از مناطق استان ایلام، مصرف برق به سطحی بیسابقه رسیده است؛ وضعیتی که در کنار فشار گرمای کمسابقه، خاموشیهای پراکنده و گلایههایی را در میان شهروندان به همراه داشته است.
در حالی که مردم خواهان ثبات برنامههای اعلامی و کاهش قطعیها هستند، مسئولان استانی و ملی از تلاشها و محدودیتهای فنی شبکه برق سخن میگویند و راهحل این چالش را در مدیریت مشترک، صرفهجویی و تقویت زیرساختها جستوجو میکنند.
پاسخ مسئولان به گلایههای مردم
برای روشن شدن ابعاد این مشکل، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا جدول خاموشیها با واقعیت همخوانی ندارد و در برخی موارد، ساعات خاموشی افزایش پیدا کرده است؟ توضیح داد: در برخی از موارد مشاهده شده است که در یک منطقه، بعد از اینکه زمان برنامهریزیشده برای رفع محدودیت فرا میرسد، عملاً تمام مصارف از جمله کولرها و وسایل سرمایشی و سایر وسایل برقی به مدار استفاده میآیند. این موضوع باعث میشود بار در آن منطقه به صورت نقطهای افزایش پیدا کند و عملاً این موضوع باعث قطع کلید یا فیوز و وسایل حفاظتی در مسیر شبکه برق همان محله، از جمله ترانسفورماتور محله، میشود.
ولی الله ناصری با تأکید بر میزان بالای تقاضا به دلیل گرما، افزود: میزان تقاضا همچنان به دلیل گرما بالا است. نیاز است متناسب با این وضعیت، شرایط شبکه را برای حفظ و پایداری به شکلی تنظیم کنیم که محدودیتها متناسب با عرضه و تقاضا باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، با اشاره به چالشهای موجود در تأمین برق پایدار در فصل گرما، اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان با تمام توان در تلاش است تا با اجرای طرحهای بهینهسازی شبکه و استفاده از ظرفیتهای موجود، پایداری بیشتری را برای شبکه برق فراهم کند. با این حال، لازم است شهروندان نیز با صرفهجویی در مصرف برق و انتقال ساعات استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات غیرپیک، یاریگر ما باشند تا بتوانیم تابستان را بدون خاموشیهای گسترده پشت سر بگذاریم.
وی در ادامه افزود: بهروزرسانی تجهیزات و تقویت زیرساختهای شبکه برق استان یک فرآیند زمانبر و هزینهبر است که نیازمند حمایتهای مالی و فنی از سوی نهادهای بالادستی است. با این وجود، شرکت توزیع نیروی برق ایلام تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان عزیز به کار خواهد بست.
مشکلات خاموشی و تعرفه گرمسیری در دیدار با مدیرعامل توانیر بررسی شد
استاندار ایلام در دیدار با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر کشور، خواستار کاهش خاموشیها در مناطق گرم استان و افزایش دوره تعرفه گرمسیری شهرستان سیروان شد.
احمد کرمی با ارائه گزارشی از وضعیت ناترازی انرژی در استان، به شرایط اقلیمی ایلام اشاره کرد و گفت: اغلب اوقات در شهرستانهایی مانند دهلران، مهران و آبدانان دما به بالای ۵۰ درجه میرسد که در چنین شرایطی، تداوم قطعی برق مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
استاندار ایلام همچنین به قطعیهای مکرر برق در شهرستان هلیلان به علت رلههای فرکانسی پست انتقال اسلامآباد غرب اشاره کرد و افزود: این مسئله باعث خسارت به وسایل برقی مردم شده و ضروری است دیسپاچینگ ملی با پرهیز از اعمال خاموشیهای مکرر، در جهت کاهش این مشکلات اقدام کند.
استاندار ایلام در ادامه خواستار شد تعرفه گرمسیری شهرستان سیروان که هماکنون دو ماه است، به چهار ماه افزایش یابد.
در این نشست، مدیرعامل توانیر کشور نسبت به درخواستهای مطرح شده از سوی استاندار ایلام قول مساعدت و همکاری دادو
رتبه دوم گرمترین نقطه کشور برای لومار
در همین حال، احسان احمدینژاد، کارشناس هواشناسی استان ایلام، اعلام کرد که روز گذشته شهر لومار با دمای ۴۹ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان بود و رتبه دوم را در میان ایستگاههای هواشناسی کشور به خود اختصاص داد.
وی بیان کرد: این آمار نشاندهنده شدت گرمای حاکم بر استان و دلیل اصلی افزایش بیرویه مصرف برق است.
احمدینژاد همچنین از کاهش موقتی دما در پنجشنبه و جمعه و موج جدید گرما از شنبه هفته آینده خبر داد که میتواند وضعیت مصرف را پیچیدهتر کند.
لزوم مدیریت مصرف و همکاری مردم و مسئولان
با توجه به گفتههای مسئولان و وضعیت موجود، به نظر میرسد مدیریت مصرف برق از سوی شهروندان در کنار برنامهریزیهای شرکت توزیع، میتواند نقش مهمی در کاهش این مشکلات داشته باشد.
با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر تداوم گرمای شدید و موج جدید گرما در روزهای آتی، و در حالی که استان ایلام خود را برای مواجهه با دماهای بالای تابستانی آماده میکند، مدیریت بهینه مصرف برق از سوی شهروندان در کنار برنامهریزیهای دقیقتر و شفافتر شرکت توزیع نیروی برق، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
حل این چالش مشترک، نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری دوجانبه برای تضمین پایداری شبکه و آرامش خاطر مردم در روزهای گرم پیشرو است
