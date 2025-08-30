به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان متقاضی نام نویسی در سطح دو حوزه علمیه خواهران برای تکمیل ظرفیت می‌توانند تا ۲۰ شهریورماه با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سنجش و پذیرش به نشانی paziresh.whc.ir و یا مدارس علمیه سراسر کشور اقدام به نام نویسی کنند.

لازم به ذکر است که برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت سطح ۲ روز ۲۵ شهریور ماه انجام می‌شود.

همچنین داوطلبان دارای شرایط معافیت در سطح ۳ نیز تا ۱۵ شهریور ماه می‌توانند با مراجعه به مدارس علمیه سطح ۳ سراسر کشور اقدام به نام نویسی کنند.

با توجه به اعلام نتایج سطوح تکمیلی در نیمه دوم شهریورماه، انجام مصاحبه‌ها تا ۱۵ شهریورماه امکان‌پذیر است.