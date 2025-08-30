  1. حوزه و دانشگاه
  2. حوزه
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۸

ثبت‌نام تکمیل ظرفیت حوزه‌های علمیه خواهران تا ۲۰ شهریور

ثبت‌نام تکمیل ظرفیت حوزه‌های علمیه خواهران تا ۲۰ شهریور

نام نویسی سطح دو حوزه علمیه خواهران برای تکمیل ظرفیت آغاز شده و تا ۲۰ شهریورماه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان متقاضی نام نویسی در سطح دو حوزه علمیه خواهران برای تکمیل ظرفیت می‌توانند تا ۲۰ شهریورماه با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سنجش و پذیرش به نشانی paziresh.whc.ir و یا مدارس علمیه سراسر کشور اقدام به نام نویسی کنند.

لازم به ذکر است که برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت سطح ۲ روز ۲۵ شهریور ماه انجام می‌شود.

همچنین داوطلبان دارای شرایط معافیت در سطح ۳ نیز تا ۱۵ شهریور ماه می‌توانند با مراجعه به مدارس علمیه سطح ۳ سراسر کشور اقدام به نام نویسی کنند.

با توجه به اعلام نتایج سطوح تکمیلی در نیمه دوم شهریورماه، انجام مصاحبه‌ها تا ۱۵ شهریورماه امکان‌پذیر است.

کد خبر 6574111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها