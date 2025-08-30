تصادف دو خودرو در عنبرآباد ۲ کشته و ۷ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعلام کرد: ساعت ٢٠ شامگاه جمعه، سانحه رانندگی برخورد دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس در خروجی علی آباد سازمان به سمت شهرک آزادگان شهرستان عنبرآباد رخ داد که پس از اطلاع این تصادف، سه آمبولانس به محل اعزام شد که ٢ نفر در محل درمان شده و پنج نفر دیگر به بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت منتقل شدند.

بر اساس اعلام مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت این سانحه رانندگی موجب مرگ ٢ نفر و مصدومیت هفت نفر شد.