  1. استانها
  2. کرمان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

تصادف دو خودرو در عنبرآباد ۲ کشته و ۷ مصدوم داشت

تصادف دو خودرو در عنبرآباد ۲ کشته و ۷ مصدوم داشت

کرمان- مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از کشته و مصدوم شدن ۹ نفر بر اثر برخورد دو خودروی سواری در شهرستان عنبرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعلام کرد: ساعت ٢٠ شامگاه جمعه، سانحه رانندگی برخورد دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس در خروجی علی آباد سازمان به سمت شهرک آزادگان شهرستان عنبرآباد رخ داد که پس از اطلاع این تصادف، سه آمبولانس به محل اعزام شد که ٢ نفر در محل درمان شده و پنج نفر دیگر به بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت منتقل شدند.

بر اساس اعلام مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت این سانحه رانندگی موجب مرگ ٢ نفر و مصدومیت هفت نفر شد.

کد خبر 6574270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها