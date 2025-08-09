تصادف مرگبار در محور منوجان - بندرعباس: ۵ جان باخته و ۵ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر برخورد زنجیرهای دو خودروی سواری و یک تریلی در جاده منوجان - بندرعباس، پنج نفر جان خود را از دست دادند و پنج نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش هلال احمر کرمان، این حادثه ساعت ۲۱:۳۰ شب گذشته (جمعه) در نزدیکی شهر نودژ و در کیلومتر ۱۵ این محور رخ داد.
با اعلام اورژانس، تیمهای امدادی به محل اعزام شدند و سه نفر از جان باختگان پس از عملیات رهاسازی، به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، پنج مصدوم این سانحه به بیمارستانهای امام حسین (ع) منوجان و امام علی (ع) رودان منتقل شدند.
منوجان در ۴۳۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.
تصادف زنجیره ای در جاده منوجان - بندرعباس ۵ کشته و ۵ مصدوم برجا گذاشت.
