تصادف پژو ۴۰۵ در جاده انار-رفسنجان؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اورژانس رفسنجان از واژگونی یک خودروی پژو ۴۰۵ در مسیر انار به رفسنجان خبر داد که منجر به مصدومیت ۱۰ نفر شد.



سید محسن مرتضوی اظهار کرد: امروز جمعه ۱۷ مرداد، در ساعت ۶:۰۸ صبح، حادثه واژگونی این خودرو به اورژانس گزارش شد و تیم‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.



وی افزود: تمام مصدومان پس از دریافت کمک‌های اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند. علت این حادثه در دست بررسی است.