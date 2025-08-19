تصادف زنجیره ای در محور جیرفت -کرمان ۲ کشته و۷ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) استان کرمان اعلام کرد: بامداد امروز سه شنبه یک فقره تصادف زنجیره‌ای در ساعت ۰۳:۳۰ بامداد در کیلومتر ۵۵ محور جیرفت – کرمان رخ داد و در آن سه دستگاه خودروی سواری شامل سمند، پژو پارس و پژو ۲۰۷ با یک دستگاه تریلی برخورد کردند که در پی آن دو نفر جان خود را از دست دادند و هفت نفر دیگر مصدوم شدند.

بر اساس این گزارش با اعلام موضوع از سوی اورژانس، تیم‌های امداد و نجات پایگاه‌های دهبکری و ابارق (شعبه بم) بلافاصله به محل اعزام شدند و به دلیل شدت حادثه، یک تیم پشتیبان نیز در عملیات حضور یافت.