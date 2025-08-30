رونمایی از نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر رونمایی شد؛ ماهواره‌ای که قرار است در ماه‌های آتی از طریق پرتابگر سایوز به فضا پرتاب شود.

این ماهواره که وزن آن با متعلقات آن ۵۰ کیلوگرم است، طی ماه‌های آینده از طریق پرتابگر روسی سایوز به فضا پرتاب می‌شود و در مدار ۵۰۰ کیلومتری (خورشیدآهنگ) قرار خواهد گرفت.

مأموریت نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر، تلفیقی از مأموریت‌های ماهواره کوثر ۱ و هدهد خواهد بود که سنجش از دور و اینترنت اشیاست و کاربرد آن در بحث کشاورزی دقیق و نقشه‌برداری است.

این ماهواره سومین ماهواره ساخته‌شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان است.