به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم باقری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعزام دو تیم منتخب این استان به رقابت‌های کبدی قهرمانی کشور در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: این تصمیم پس از درخشش تیم‌های ساری و آمل در سیزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی استان مازندران گرفته شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها که به‌صورت دستجات آزاد و با حضور ۶ تیم در شهرستان آمل برگزار شد، تیم ساری با عملکردی عالی توانست عنوان قهرمانی را کسب کند و تیم آمل نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم، عنوان نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص داد.

باقری در این خصوص اظهار کرد: برگزاری این دوره از مسابقات نه تنها فرصتی برای شناسایی و تقویت استعدادهای کبدی در استان بود، بلکه باعث انگیزش و ارتقای سطح فنی ورزشکاران نیز شد.

وی ادامه داد: اکنون مازندران با دو تیم منتخب از ساری و آمل به مسابقات قهرمانی کشور مهرماه اعزام خواهد شد و امیدواریم در این رقابت‌ها نیز بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هیأت کبدی استان برای توسعه این ورزش، افزود: ما تمرکز ویژه‌ای بر استعدادیابی در شهرستان‌ها و آموزش پایه در مدارس و دانشگاه‌ها داریم و هدف نهایی ما این است که مازندران به یکی از قطب‌های کبدی کشور تبدیل شود، چرا که استان ما دارای ظرفیت‌های بالقوه زیادی در این زمینه است.