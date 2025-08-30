  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

مازندران با دو تیم منتخب در مسابقات کبدی کشور رقابت می‌کند

ساری - رئیس هیئت کبدی استان مازندران گفت: مازندران با دو تیم منتخب ساری و آمل در رقابت‌های کبدی قهرمانی کشور حضور می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم باقری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعزام دو تیم منتخب این استان به رقابت‌های کبدی قهرمانی کشور در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: این تصمیم پس از درخشش تیم‌های ساری و آمل در سیزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی استان مازندران گرفته شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها که به‌صورت دستجات آزاد و با حضور ۶ تیم در شهرستان آمل برگزار شد، تیم ساری با عملکردی عالی توانست عنوان قهرمانی را کسب کند و تیم آمل نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم، عنوان نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص داد.

باقری در این خصوص اظهار کرد: برگزاری این دوره از مسابقات نه تنها فرصتی برای شناسایی و تقویت استعدادهای کبدی در استان بود، بلکه باعث انگیزش و ارتقای سطح فنی ورزشکاران نیز شد.

وی ادامه داد: اکنون مازندران با دو تیم منتخب از ساری و آمل به مسابقات قهرمانی کشور مهرماه اعزام خواهد شد و امیدواریم در این رقابت‌ها نیز بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هیأت کبدی استان برای توسعه این ورزش، افزود: ما تمرکز ویژه‌ای بر استعدادیابی در شهرستان‌ها و آموزش پایه در مدارس و دانشگاه‌ها داریم و هدف نهایی ما این است که مازندران به یکی از قطب‌های کبدی کشور تبدیل شود، چرا که استان ما دارای ظرفیت‌های بالقوه زیادی در این زمینه است.

