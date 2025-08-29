امام جمعه رشت: توجه به معیشت مردم در کنار پروژه‌ های عمرانی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت تقوا و رعایت حقوق الهی اظهار کرد: سومین وظیفه حاکم اسلامی در جامعه، انتخاب مسئولان صالح و پاکدست برای اداره بخشهای مختلف کشور است.
وی با بیان اینکه اگر مدیران ناپاک و ناصالح باشند، مردم نسبت به نظام دینی بیاعتماد میشوند، افزود: هر اندازه مدیران جامعه از تقوا، سلامت مالی و اخلاقی برخوردار باشند، اعتماد عمومی تقویت و حمایت مردم از نظام اسلامی بیشتر خواهد شد.
آیتالله فلاحتی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع)، سه وظیفه اصلی حاکم اسلامی را حفظ مرزها، رسیدگی به حقوق مظلومان و گزینش مسئولان صالح دانست و تصریح کرد: مدیران جامعه باید از میان افراد با تجربه، با حیا، دارای خانوادهای پاک و سابقه درخشان در اسلام انتخاب شوند.
وی در ادامه به نامه ۵۳ نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: امام علی (ع) تأکید داشتند که کارگزاران حکومت باید اهل تجربه، باحیا، پاکنسب و دارای سابقه روشن باشند، چرا که چنین افرادی کمتر دچار طمع و خیانت میشوند و برای آینده جامعه تصمیمهای دقیقتری میگیرند.
امام جمعه رشت همچنین با اشاره به هفته دولت، ضمن تبریک به دولتمردان، از اقدامات و پروژههای کلان در سطح استان تقدیر کرد اما هشدار داد که توجه به معیشت و مشکلات روزمره مردم نباید مغفول بماند.
وی افزود: گزارشها و گلایههای مردمی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان، مرغ، روغن و شیرخشک همچنان وجود دارد و مسئولان باید پاسخگو باشند نظارت دستگاههای مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، بازرسی و دستگاه قضا باید جدی و مؤثر باشد.
آیتالله فلاحتی تأکید کرد: اعتماد مردم زمانی حفظ میشود که مطمئن باشند در دستگاه قضا، حق مظلوم گرفته میشود و ناظران اجازه تخلف به هیچ فروشندهای نمیدهند. ما نمیتوانیم با نانوایی متخلف یا فروشندهای که آرد را به بازار آزاد میفروشد، مماشات کنیم.
وی با اشاره به ارتباط مستمر خود با مسئولان استانی گفت: بارها در جلسات خصوصی به استاندار، فرمانداران و مدیران اجرایی تذکر دادهام که توجه به طبقات آسیبپذیر جامعه باید اولویت باشد. مردم از ما آسفالت یا پروژههای بزرگ نمیخواهند؛ انتظار دارند قیمت گوجه و سیبزمینی و شیر کنترل شود.
خطیب جمعه رشت در پایان برای عزت، سربلندی و رفاه مردم ایران دعا کرد و گفت: امیدواریم خداوند مدیران ما را از میان افراد پاکدست، متعهد و شایسته قرار دهد و بر عزت مردم شریف ایران بیفزاید.
