به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران گفت: در پی مراجعه و شکایت چند تن از شهروندان در هفته‌های اخیر، در خصوص سرقت سیم و کابل در روستای کاشانک، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل عملیات کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهم با پرسه زنی شناسایی باغ‌ها و اماکن مسکونی، در فرصت مناسب با استفاده از ابزار آلات سرقت، کابل‌های موجود را بریده و آنها را به سرقت می‌برد.

این مقام انتظامی در ادامه ابراز داشت: مأموران کلانتری با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم و گشت زنی‌های هدفمند، در نهایت متهم را در حین سرقت غافلگیر و دستگیر کردند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: در بررسی اولیه از کیف متهم، لوازم سرقت به همراه حدود ۵۰ متر کابل کشف شد و به همراه وی به کلانتری منتقل شد که در کلانتری به جرم خود مبنی بر سرقت کابل اعتراف کرد و در تحقیقات بیشتر مشخص شد که سارق سابقه دار است.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد و شناسایی مالباختگان در دستور کار پلیس قرار گرفت.